Украинские военные получили шестиместные багги ATC BOLT 1000 стоимостью 625 тысяч гривен — в чем их преимущество

Украинские военные используют отечественные шестиместные багги ATC BOLT 1000, предназначенные для перевозки личного состава, снаряжения и эвакуации раненых вблизи линии фронта. Стоимость одного такого транспортного средства составляет 625 тысяч гривен, что значительно дешевле нового пикапа. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Багги разработала украинская компания Ground Force. Машина рассчитана на шесть человек и имеет заявленную грузоподъемность 550 кг, включая вес пассажиров.

Позади сидений предусмотрен грузовой отсек для оборудования, боеприпасов и другого имущества. Его конструкция также позволяет перевозить раненых в сидячем или лежачем положении.

Чем украинский багги отличается от пикапов и квадроциклов

ATC BOLT 1000 оснащен бензиновым двигателем мощностью 85 лошадиных сил, полным приводом 4×4 и дорожным просветом 350 мм. Также машина имеет лебедку с тяговым усилием 2040 кг и устройство для буксировки прицепа.

По информации Defense Express, первые результаты эксплуатации продемонстрировали преимущества багги при выполнении отдельных логистических задач, в частности благодаря его проходимости, маневренности и возможности перевозить группу военнослужащих.

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Стоимость ATC BOLT 1000 составляет 625 тысяч гривен. Для сравнения, новый Toyota Hilux в Украине стоит от 1,96 млн гривен, хотя эти машины относятся к разным классам.

В то же время багги не имеет броневой защиты, а его проходимость зависит от характера местности. Поэтому он не может полностью заменить пикапы или бронированную технику.

Производитель обеспечивает гарантийное обслуживание, ремонт и поставку запасных частей. Первую партию серийных ATC BOLT 1000 передали одному из подразделений ВСУ весной 2026 года.

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