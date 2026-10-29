Українські військові отримали шестимісні багі ATC BOLT 1000 вартістю 625 тисяч гривень – у чому їхня перевага

Українські військові використовують вітчизняні шестимісні багі ATC BOLT 1000, призначені для перевезення особового складу, спорядження та евакуації поранених поблизу лінії фронту. Вартість одного такого транспортного засобу становить 625 тисяч гривень, що значно дешевше за новий пікап. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Багі розробила українська компанія Ground Force. Машина розрахована на шістьох осіб і має заявлену вантажопідйомність 550 кг, включно з вагою пасажирів.

Позаду сидінь передбачений вантажний відсік для обладнання, боєприпасів та іншого майна. Його конструкція також дозволяє перевозити поранених у сидячому або лежачому положенні.

Чим український багі відрізняється від пікапів та квадроциклів

ATC BOLT 1000 оснащений бензиновим двигуном потужністю 85 кінських сил, повним приводом 4×4 та дорожнім просвітом 350 мм. Також машина має лебідку з тяговим зусиллям 2040 кг і пристрій для буксирування причепа.

За інформацією Defense Express, перші результати експлуатації продемонстрували переваги багі під час виконання окремих логістичних завдань, зокрема завдяки його прохідності, маневреності та можливості перевозити групу військових.

Франція різко нарощує виробництво авіабомб HAMMER, якими ЗСУ знищують російські цілі

Вартість ATC BOLT 1000 становить 625 тисяч гривень. Для порівняння, новий Toyota Hilux в Україні коштує від 1,96 млн гривень, хоча ці машини належать до різних класів.

Водночас багі не має броньованого захисту, а його прохідність залежить від характеру місцевості. Тому він не може повністю замінити пікапи чи броньовану техніку.

Виробник забезпечує гарантійне обслуговування, ремонт і постачання запасних частин. Першу партію серійних ATC BOLT 1000 передали одному з підрозділів ЗСУ навесні 2026 року.

Україна запустила власний супутник зв'язку – він стане основою незалежної мережі на заміну іноземним системам