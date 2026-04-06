В Украине упростили закупку пикапов и багги для ВСУ
Киев • УНН
Агентство оборонных закупок получило статус ЦЗО для прямой работы с поставщиками техники. Военные будут выбирать транспорт по каталогу без сложных процедур.
Кабинет министров ввел механизм закупки транспорта для Сил обороны, который должен ускорить поставки пикапов и другой техники на фронт. Правительство предоставило "Агентству оборонных закупок" статус централизованной закупочной организации, что позволит Агентству напрямую работать с поставщиками, определять требования и проверять их. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.
Агентство оборонных закупок ДОТ упростит закупку пикапов и другого транспорта для военных за децентрализованные бюджеты. Правительство предоставило ДОТ статус централизованной закупочной организации. Это означает, что агентство само будет работать с поставщиками, определять требования и проверять их. Решение позволит проще закупать пикапы, востребованные для подразделений, а также мотоциклы, квадроциклы и багги. Все это будет доступно в Prozorro Market
По ее словам, военным не нужно самостоятельно проходить сложные процедуры. Достаточно выбрать технику в каталоге - система предложит проверенных поставщиков.
Это ускорит закупки и уменьшит риски. В дальнейшем перечень товаров планируют расширять
Дополнение
Постановлением №447 правительство утвердило особенности деятельности централизованной закупочной организации для обеспечения потребностей государственных заказчиков в сфере обороны на период действия правового режима военного положения, а также определило государственное предприятие Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" централизованной закупочной организацией для обеспечения потребностей государственных заказчиков в сфере обороны.
Согласно документу, "Агентство оборонных закупок" сможет проводить оборонные закупки в интересах государственных заказчиков в сфере обороны в электронной системе закупок одним из следующих способов:
- в порядке проведения открытых торгов через систему Prozorro;
- в порядке проведения упрощенных закупок;
- в порядке отбора поставщика путем запроса предложений поставщиков.
Агентство будет формировать перечень товаров, работ и услуг оборонного назначения, других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны.
Договор об оказании услуг заключается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Украины с учетом требований особенностей и определяет:
- предмет и объемы товаров, работ и услуг, в отношении которых Агентство проводит оборонные закупки;
- права и обязанности сторон договора при планировании, организации и проведении оборонных закупок;
- порядок информационного взаимодействия; сроки проведения оборонных закупок; ответственность сторон договора.
Оказание услуг по организации и проведению оборонных закупок в интересах государственных заказчиков на основании заключенного договора осуществляется Агентством на безвозмездной основе.
Как отметил министр обороны Михаил Федоров, Агентство будет отвечать за ключевые этапы закупки:
- проведение рыночных консультаций;
- формирование и унификацию технических требований;
- установление квалификационных критериев;
- отбор и проверку поставщиков.
Подразделению достаточно выбрать категорию и спецификацию в каталоге - и система автоматически определяет поставщика с лучшим предложением среди проверенных. Также на первом этапе в каталог входят мотоциклы, квадроциклы и багги - средства мобильности, которые обеспечивают маневренность подразделений
Напомним
Кабинет министров принял решение, которое позволяет дооборудовать самолеты и вертолеты, в том числе вооружением, средствами связи и навигации без длительных согласований.