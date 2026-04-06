"Лукашенко станет законной целью" - военные оценили риски наступления на Украину из беларуси
Нардепа Качного заподозрили в незаконном обогащении на почти 13 млн грн
Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения Луны
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
В Украине упростили закупку пикапов и багги для ВСУ

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Агентство оборонных закупок получило статус ЦЗО для прямой работы с поставщиками техники. Военные будут выбирать транспорт по каталогу без сложных процедур.

Кабинет министров ввел механизм закупки транспорта для Сил обороны, который должен ускорить поставки пикапов и другой техники на фронт. Правительство предоставило "Агентству оборонных закупок" статус централизованной закупочной организации, что позволит Агентству напрямую работать с поставщиками, определять требования и проверять их. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН

Агентство оборонных закупок ДОТ упростит закупку пикапов и другого транспорта для военных за децентрализованные бюджеты. Правительство предоставило ДОТ статус централизованной закупочной организации. Это означает, что агентство само будет работать с поставщиками, определять требования и проверять их. Решение позволит проще закупать пикапы, востребованные для подразделений, а также мотоциклы, квадроциклы и багги. Все это будет доступно в Prozorro Market 

- сообщила Свириденко. 

По ее словам, военным не нужно самостоятельно проходить сложные процедуры. Достаточно выбрать технику в каталоге - система предложит проверенных поставщиков.

Это ускорит закупки и уменьшит риски. В дальнейшем перечень товаров планируют расширять 

- добавила премьер. 

Дополнение

Постановлением №447 правительство утвердило особенности деятельности централизованной закупочной организации для обеспечения потребностей государственных заказчиков в сфере обороны на период действия правового режима военного положения, а также определило государственное предприятие Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" централизованной закупочной организацией для обеспечения потребностей государственных заказчиков в сфере обороны. 

Согласно документу, "Агентство оборонных закупок" сможет проводить оборонные закупки в интересах государственных заказчиков в сфере обороны в электронной системе закупок одним из следующих способов:

  • в порядке проведения открытых торгов через систему Prozorro;
    • в порядке проведения упрощенных закупок;
      • в порядке отбора поставщика путем запроса предложений поставщиков. 

        Агентство будет формировать перечень товаров, работ и услуг оборонного назначения, других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны. 

        Договор об оказании услуг заключается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Украины с учетом требований особенностей и определяет: 

        • предмет и объемы товаров, работ и услуг, в отношении которых Агентство проводит оборонные закупки; 
          • права и обязанности сторон договора при планировании, организации и проведении оборонных закупок; 
            • порядок информационного взаимодействия; сроки проведения оборонных закупок; ответственность сторон договора. 

              Оказание услуг по организации и проведению оборонных закупок в интересах государственных заказчиков на основании заключенного договора осуществляется Агентством на безвозмездной основе. 

              Как отметил министр обороны Михаил Федоров, Агентство будет отвечать за ключевые этапы закупки:

              •  проведение рыночных консультаций;
                • формирование и унификацию технических требований;
                  • установление квалификационных критериев;
                    • отбор и проверку поставщиков.

                      Подразделению достаточно выбрать категорию и спецификацию в каталоге - и система автоматически определяет поставщика с лучшим предложением среди проверенных. Также на первом этапе в каталог входят мотоциклы, квадроциклы и багги - средства мобильности, которые обеспечивают маневренность подразделений 

                      - сообщил Федоров. 

                      Напомним 

                      Кабинет министров принял решение, которое позволяет дооборудовать самолеты и вертолеты, в том числе вооружением, средствами связи и навигации без длительных согласований.

                      Павел Башинский

