В Украине упростили закупку пикапов и багги для ВСУ

Кабинет министров ввел механизм закупки транспорта для Сил обороны, который должен ускорить поставки пикапов и другой техники на фронт. Правительство предоставило "Агентству оборонных закупок" статус централизованной закупочной организации, что позволит Агентству напрямую работать с поставщиками, определять требования и проверять их. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Агентство оборонных закупок ДОТ упростит закупку пикапов и другого транспорта для военных за децентрализованные бюджеты. Правительство предоставило ДОТ статус централизованной закупочной организации. Это означает, что агентство само будет работать с поставщиками, определять требования и проверять их. Решение позволит проще закупать пикапы, востребованные для подразделений, а также мотоциклы, квадроциклы и багги. Все это будет доступно в Prozorro Market