Уряд дозволив дообладнувати літаки та гелікоптери без тривалих погоджень
Кабмін дозволив встановлювати озброєння та навігацію на літаки без тривалих погоджень. До робіт залучать підприємства, фахівців та військові частини.
Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє дообладнувати літаки та гелікоптери, зокрема озброєнням, засобами зв’язку та навігації без тривалих погоджень. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
"Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє швидше дообладнувати літаки та гелікоптери під потреби сучасної війни. Тепер можна встановлювати озброєння, засоби зв’язку, навігації та виявлення цілей без тривалих погоджень. Увесь процес буде скорочений до одного місяця. До робіт залучатимуть не лише підприємства, а й фахівців і військові частини", - написала Свириденко.
За її словами, це дасть змогу швидше реагувати на нові загрози й посилить можливості українських військових у відбитті повітряних атак.
