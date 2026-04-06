Уряд дозволив дообладнувати літаки та гелікоптери без тривалих погоджень

Київ • УНН

 • 442 перегляди

Кабмін дозволив встановлювати озброєння та навігацію на літаки без тривалих погоджень. До робіт залучать підприємства, фахівців та військові частини.

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє дообладнувати літаки та гелікоптери, зокрема озброєнням, засобами зв’язку та навігації без тривалих погоджень. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

"Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє швидше дообладнувати літаки та гелікоптери під потреби сучасної війни. Тепер можна встановлювати озброєння, засоби зв’язку, навігації та виявлення цілей без тривалих погоджень. Увесь процес буде скорочений до одного місяця. До робіт залучатимуть не лише підприємства, а й фахівців і військові частини", - написала Свириденко.

За її словами, це дасть змогу швидше реагувати на нові загрози й посилить можливості українських військових у відбитті повітряних атак.

Президент України Володимир Зеленський попередив лідерів країн Близького Сходу про загрозу наземної операції через застосування іранцями FPV-дронів, які є досвідом росії, яким вона поділилася з Іраном.

Павло Башинський

