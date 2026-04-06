Правительство разрешило дооборудовать самолеты и вертолеты без длительных согласований
Киев • УНН
Кабмин разрешил устанавливать вооружение и навигацию на самолеты без длительных согласований. К работам привлекут предприятия, специалистов и воинские части.
Кабинет министров принял решение, которое позволяет дооборудовать самолеты и вертолеты, в частности вооружением, средствами связи и навигации без длительных согласований. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Подробности
"Правительство приняло решение, которое позволяет быстрее дооборудовать самолеты и вертолеты под нужды современной войны. Теперь можно устанавливать вооружение, средства связи, навигации и обнаружения целей без длительных согласований. Весь процесс будет сокращен до одного месяца. К работам будут привлекать не только предприятия, но и специалистов и воинские части", - написала Свириденко.
По ее словам, это позволит быстрее реагировать на новые угрозы и усилит возможности украинских военных в отражении воздушных атак.
Напомним
