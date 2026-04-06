В Україні спростили закупівлю пікапів та баггі для ЗСУ

Кабінет міністрів запровадив механізм закупівлі транспорту для Сил оборони, який має прискорити постачання пікапів та іншої техніки на фронт. Уряд надав "Агенції оборонних закупівель" статус централізованої закупівельної організації, що дозволить Агенції напряму працювати з постачальниками, визначати вимоги та перевіряти їх. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

За її словами, військовим не потрібно самостійно проходити складні процедури. Достатньо обрати техніку в каталозі - система запропонує перевірених постачальників.

Постановою №447 уряд затвердив особливості діяльності централізованої закупівельної організації для забезпечення потреб державних замовників у сфері оборони на період дії правового режиму воєнного стану, а також визначив державне підприємство Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" централізованою закупівельною організацією для забезпечення потреб державних замовників у сфері оборони.

Відповідно до документа, "Агенція оборонних закупівель" зможе проводити оборонні закупівлі в інтересах державних замовників у сфері оборони в електронній системі закупівель в один із таких способів:

Агенція формуватиме перелік товарів, робіт і послуг оборонного призначення, інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони.

Договір про надання послуг укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України з урахуванням вимог особливостей та визначає:

Надання послуг з організації та проведення оборонних закупівель в інтересах державних замовників на підставі укладеного договору здійснюється Агенцією на безоплатній основі.

Як зазначив міністр оборони Михайло Федоров, Агенція відповідатиме за ключові етапи закупівлі:

Підрозділу достатньо вибрати категорію і специфікацію в каталозі - і система автоматично визначає постачальника з найкращою пропозицією серед перевірених. Також на першому етапі до каталогу входять мотоцикли, квадроцикли та багі - засоби мобільності, які забезпечують маневреність підрозділів