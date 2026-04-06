В Україні спростили закупівлю пікапів та баггі для ЗСУ

Київ • УНН

 • 818 перегляди

Агенція оборонних закупівель отримала статус ЦЗО для прямої роботи з постачальниками техніки. Військові обиратимуть транспорт за каталогом без складних процедур.

Кабінет міністрів запровадив механізм закупівлі транспорту для Сил оборони, який має прискорити постачання пікапів та іншої техніки на фронт. Уряд надав "Агенції оборонних закупівель" статус централізованої закупівельної організації, що дозволить Агенції напряму працювати з постачальниками, визначати вимоги та перевіряти їх. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН

Агенція оборонних закупівель ДОТ спростить закупівлю пікапів та іншого транспорту для військових за децентралізовані бюджети. Уряд надав ДОТ статус централізованої закупівельної організації. Це означає, що агенція сама працюватиме з постачальниками, визначатиме вимоги та перевірятиме їх. Рішення дозволить простіше закуповувати пікапи, затребувані для підрозділів, а також мотоцикли, квадроцикли та баггі. Усе це буде доступно в Prozorro Market 

- повідомила Свириденко. 

За її словами, військовим не потрібно самостійно проходити складні процедури. Достатньо обрати техніку в каталозі - система запропонує перевірених постачальників.

Це пришвидшить закупівлі та зменшить ризики. Надалі перелік товарів планують розширювати 

- додала прем’єр. 

Доповнення

Постановою №447 уряд затвердив особливості діяльності централізованої закупівельної організації для забезпечення потреб державних замовників у сфері оборони на період дії правового режиму воєнного стану, а також визначив державне підприємство Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" централізованою закупівельною організацією для забезпечення потреб державних замовників у сфері оборони. 

Відповідно до документа, "Агенція оборонних закупівель" зможе проводити оборонні закупівлі в інтересах державних замовників у сфері оборони в електронній системі закупівель в один із таких способів:

  • у порядку проведення відкритих торгів через систему Prozorro;
    • у порядку проведення спрощених закупівель;
      • у порядку відбору постачальника шляхом запиту пропозицій постачальників. 

        Агенція формуватиме перелік товарів, робіт і послуг оборонного призначення, інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони. 

        Договір про надання послуг укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України з урахуванням вимог особливостей та визначає: 

        • предмет та обсяги товарів, робіт і послуг, стосовно яких Агенція проводить оборонні закупівлі; 
          • права та обов’язки сторін договору під час планування, організації та проведення оборонних закупівель; 
            • порядок інформаційної взаємодії; строки проведення оборонних закупівель; відповідальність сторін договору. 

              Надання послуг з організації та проведення оборонних закупівель в інтересах державних замовників на підставі укладеного договору здійснюється Агенцією на безоплатній основі. 

              Як зазначив міністр оборони Михайло Федоров, Агенція відповідатиме за ключові етапи закупівлі:

              •  проведення ринкових консультацій;
                • формування та уніфікацію технічних вимог;
                  • встановлення кваліфікаційних критеріїв;
                    • відбір і перевірку постачальників.

                      Підрозділу достатньо вибрати категорію і специфікацію в каталозі - і система автоматично визначає постачальника з найкращою пропозицією серед перевірених. Також на першому етапі до каталогу входять мотоцикли, квадроцикли та багі - засоби мобільності, які забезпечують маневреність підрозділів 

                      - повідомив Федоров. 

                      Нагадаємо 

                      Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє дообладнувати літаки та гелікоптери, зокрема озброєнням, засобами зв’язку та навігації без тривалих погоджень.

                      Павло Башинський

