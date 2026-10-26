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Техніка

путін може використати мирні переговори для вимоги повернення НАТО до рівня 1997 року - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2112 перегляди

москва прагне включити Європу до переговорів, щоб домогтися обмеження розширення НАТО. кремль може вимагати повернення альянсу до рівня 1997 року.

путін може використати мирні переговори для вимоги повернення НАТО до рівня 1997 року - ЗМІ

росія спробує використати новий раунд мирних переговорів щодо війни рф проти України для досягнення поступок, які послаблять оборону НАТО. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

юрій ушаков, представник кремля із зовнішньої політики, заявив, що Європа має бути включена до переговорів між російськими, українськими та американськими офіційними особами, оскільки континент матиме вирішальне значення для досягнення угоди.

Однак дипломатичні джерела повідомили The Telegraph, що мотивом росії для включення європейських країн є використання наступного раунду переговорів для досягнення поступок з приводу розширення НАТО, яке володимир путін назвав першопричиною війни.

Раніше кремль припускав, що путін може бути готовий піти на компроміс з інших питань, якщо буде задоволено його основні вимоги, "по суті, позбавляючи Україну її суверенітету і змушуючи НАТО відкотити назад своє зростання на схід", пише видання.

путін, ймовірно, вимагатиме скорочення присутності НАТО в Європі до рівня 1997 року, до того, як колишні країни Східного блоку почали приєднуватися до альянсу

- ідеться у публікації.

Це, як зазначається, "може означати потенційне виведення військ НАТО з Польщі, Естонії, Латвії та Литви, а також з Фінляндії, яка приєдналася до альянсу у 2023 році. Усі п'ять країн межують із росією".

Минулого тижня росія погодилася провести технічні тристоронні переговори в Абу-Дабі наступного місяця після тривалої паузи в переговорах за посередництва США.

В інтерв'ю державним ЗМІ ушаков заявив, що не очікує значного прогресу на зустрічі, назвавши її "пробним запуском".

путін хоче розвалити НАТО та ЄС зсередини, ключову роль він відвів Молдові - NYT14.08.26, 18:07 • 39663 перегляди

Юлія Шрамко

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