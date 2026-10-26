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путин может использовать мирные переговоры для требования возвращения НАТО к уровню 1997 года - СМИ

Киев • УНН

 • 1744 просмотра

москва стремится включить Европу в переговоры, чтобы добиться ограничения расширения НАТО. кремль может потребовать возвращения альянса к уровню 1997 года.

путин может использовать мирные переговоры для требования возвращения НАТО к уровню 1997 года - СМИ

россия попытается использовать новый раунд мирных переговоров по поводу войны рф против Украины для достижения уступок, которые ослабят оборону НАТО. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

юрий ушаков, представитель кремля по внешней политике, заявил, что Европа должна быть включена в переговоры между российскими, украинскими и американскими официальными лицами, поскольку континент будет иметь решающее значение для достижения соглашения.

Однако дипломатические источники сообщили The Telegraph, что мотивом россии для включения европейских стран является использование следующего раунда переговоров для достижения уступок по поводу расширения НАТО, которое владимир путин назвал первопричиной войны.

Ранее кремль предполагал, что путин может быть готов пойти на компромисс по другим вопросам, если будут удовлетворены его основные требования, "по сути, лишая Украину её суверенитета и заставляя НАТО откотить назад своё продвижение на восток", пишет издание.

путин, вероятно, потребует сокращения присутствия НАТО в Европе до уровня 1997 года, до того, как бывшие страны Восточного блока начали присоединяться к альянсу

- говорится в публикации.

Это, как отмечается, "может означать потенциальный вывод войск НАТО из Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а также из Финляндии, которая присоединилась к альянсу в 2023 году. Все пять стран граничат с россией".

На прошлой неделе россия согласилась провести технические трёхсторонние переговоры в Абу-Даби в следующем месяце после длительной паузы в переговорах при посредничестве США.

В интервью государственным СМИ ушаков заявил, что не ожидает значительного прогресса на встрече, назвав её "пробным запуском".

путин хочет развалить НАТО и ЕС изнутри, ключевую роль он отвёл Молдове - NYT14.08.26, 18:07 • 39663 просмотра

Юлия Шрамко

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