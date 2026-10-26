путин может использовать мирные переговоры для требования возвращения НАТО к уровню 1997 года - СМИ

Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Курс валют от НБУ: доллар побил исторический рекорд, евро продолжает дорожать

Ночной удар по Запорожью: повреждены дома и автомобили, ранен человек

Пожар в харьковской многоэтажке унес жизнь человека

Трамп стремится к сближению с Путиным, а его политика может дать России решающее преимущество в войне — Reuters

Зеленский рассказал, чего конкретно Украина ожидает от вероятной трехсторонней встречи с США и РФ

Зеленский рассказал подробности гуманитарной миссии в Олешках и предупредил о планах россиян

Украина не согласится на ограничение армии, а в 2027 году будет нуждаться в 115 млрд евро — Зеленский

В Конгрессе США оспорили аргументы Маска относительно ограничения Starlink для Украины