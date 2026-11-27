россия планирует в течение десяти лет развернуть две спутниковые сети для нужд своей армии. Помимо системы "Рассвет", которую должны запустить до 2035 года, страна разрабатывает ещё один проект - "Инносеть". Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью британскому изданию The Times, передаёт УНН.

Детали

По словам Скибицкого, проектом "Инносеть" занимается компания "Геоскан", базирующаяся в Санкт-Петербурге. До 2036 года рф планирует вывести на орбиту 240 спутников этой сети.

В свою очередь, система "Рассвет" должна состоять из 924 спутников. Их развертывание должны завершить до 2035 года. В ГУР отметили, что создание таких низкоорбитальных сетей может представлять угрозу не только для Украины, но и для других стран мира.

В случае полноценного развертывания системы "Рассвет" россия могла бы оснащать военное вооружение приёмниками этой сети и использовать его по всему миру. Это позволило бы кремлю применять морские дроны или БПЛА в регионах далеко за пределами Чёрного моря, например в Европе, Африке, на Ближнем или Дальнем Востоке - рассказал Скибицкий.

Напомним

Украина ввела санкции против компаний и физических лиц, участвующих в создании российской спутниковой системы "Рассвет" для нужд армии рф, а также против судов российского теневого флота.