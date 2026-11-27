росія планує впродовж десяти років розгорнути дві супутникові мережі для потреб свого війська. Окрім системи "Рассвєт", яку мають запустити до 2035 року, країна розробляє ще один проєкт - "Інносєть". Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю британському виданню The Times, передає УНН.

Деталі

За словами Скібіцького, проєктом "Інносєть" займається компанія "Геоскан", що базується у санкт-петербурзі. До 2036 року рф планує вивести на орбіту 240 супутників цієї мережі.

Натомість система "Рассвєт" має складатись з 924 супутників. Їх розгортання мають завершити до 2035 року. У ГУР зазначили, що створення таких низькоорбітальних мереж може становити загрозу не лише для України, а й для інших країн світу.

За умови повноцінного розгортання системи "Рассвєт" росія могла б оснащувати військове озброєння приймачами цієї мережі та використовувати його по всьому світу. Це дозволило б кремлю застосовувати морські дрони або БПЛА в регіонах далеко за межами Чорного моря, наприклад у Європі, Африці, на Близькому чи Далекому Сході - розповів Скібіцький.

Нагадаємо

Україна запровадила санкції проти компаній та фізичних осіб, які беруть участь у створенні російської супутникової системи "Рассвєт" для потреб армії рф, а також проти суден російського тіньового флоту.