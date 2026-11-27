Впервые за всю историю наблюдений глобальная среднесуточная температура в течение 6 дней подряд превышала доиндустриальный уровень как минимум на 2 °C, а 2027 год может установить новый температурный рекорд. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

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23 ноября температурная аномалия достигла рекордных 2,24 °C, превысив предыдущий максимум в 2,05 °C, зафиксированный в 2023 году.

Представительница климатической службы Copernicus Саманта Берджесс назвала ситуацию исключительной, подчеркнув масштабы потепления климатической системы.

В то же время ученые объясняют, что кратковременное превышение отметки в 2 °C не означает окончательного нарушения температурных ограничений Парижского климатического соглашения, которые определяются по долгосрочным средним показателям.

Почему 2027 год может стать рекордно жарким

Ученые связывают нынешнюю температурную аномалию со сжиганием ископаемого топлива и мощным климатическим явлением Эль-Ниньо, которое вызывает нагрев поверхностных вод Тихого океана.

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По расчетам аналитиков Carbon Brief, вероятность того, что 2027 год станет самым теплым за всю историю наблюдений, составляет 96%. Средняя глобальная температура может превысить доиндустриальный уровень на 1,74 °C.

Всемирная метеорологическая организация также предупреждает о росте рисков экстремальной жары, засух и интенсивных осадков в течение следующего года.

Европа уже испытывает серьезные последствия потепления

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Health, экстремальная жара летом 2026 года могла стать причиной 50 391 избыточной смерти в 854 европейских городах.

Из них 32 619 смертей исследователи связывают с изменениями климата, вызванными деятельностью человека. Эти показатели были получены путем статистического моделирования.

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