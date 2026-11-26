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Международное исследование показало, что экстремальная глобальная жара в 2023 и 2024 годах привела к беспрецедентному снижению уровня воды в озёрах, реках и водохранилищах по всему миру, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Анализ глобальных водных систем, проведённый под руководством Китайской академии наук, выявил резкое сокращение запасов поверхностных пресных вод на планете в течение этих двух лет, которые стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. Глобальный речной сток снизился примерно на 5,7% от нормы, а объём воды в озёрах и водохранилищах — на 9,5%. В совокупности это стало крупнейшим одновременным сокращением поверхностных вод по меньшей мере с 1991 года.

По мере потепления планеты круговорот воды становится всё более экстремальным. Более тёплая атмосфера вытягивает больше влаги из почвы, рек и озёр, а нагретая поверхность суши ещё больше ускоряет испарение. Со временем эта влага выпадает в виде сильных дождей в других местах — часто над океанами, — что вызывает более резкие колебания между засухами и наводнениями. В результате в 2023–2024 годах уровень воды в реках оставался низким даже в тех регионах, которые пострадали от масштабных наводнений.

Чтобы прийти к таким выводам, исследователи объединили данные о речном стоке в 150 крупнейших речных бассейнах мира со спутниковыми данными, охватывающими более 1,2 миллиона озёр и водохранилищ за период с 1991 по 2025 год.

Доктор Сулагна Мишра, одна из авторов исследования, отметила: "Эти результаты подчёркивают важный парадокс изменения климата: более тёплая атмосфера вовсе не означает, что на суше становится больше доступной воды. Хотя общее количество осадков в мире за этот период увеличилось, значительная часть дополнительной влаги выпала над океанами, тогда как многие регионы на суше столкнулись с её существенным дефицитом".

Эти явления были особенно заметны в Южной Америке: там речной сток сократился на 17,8%, а запасы воды в озёрах и водохранилищах — на 16,5%, несмотря на то, что в некоторых районах наблюдались экстремальные ливни и наводнения. Доктор Йи Хэ, доцент в области гидрологии и исследований изменения климата в Университете Восточной Англии, отметила: "В 2023–2024 годах некоторые регионы Южной Америки пострадали от сильных наводнений, однако в течение этих двух лет реки континента несли значительно меньше воды, чем обычно. Река может выйти из берегов во время ливня, но большую часть года оставаться маловодной".

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Запасы воды во всём мире сталкиваются с многочисленными угрозами, среди которых — явление "супер-Эль-Ниньо", засухи, вызванные климатическим кризисом, загрязнение и чрезмерное использование водных ресурсов.

По словам авторов, результаты исследования демонстрируют, насколько уязвимы мировые запасы воды. Они подчеркнули, что изменения в состоянии пресноводных ресурсов — одно из главных проявлений влияния климатического кризиса на людей и природу. Поскольку планета продолжает нагреваться, прогнозировать объёмы доступной воды становится всё сложнее.

Профессор Кристиан Данн, председатель комитета по вопросам политики Британского экологического общества, отметил: "Особую обеспокоенность вызывает то, насколько быстро могут сокращаться наши запасы пресной воды — даже в тех регионах мира, которые мы традиционно считаем влажными. И, как показывает это исследование, наличие наводнений вовсе не гарантирует водной безопасности".

Профессор Ричард Аллан, климатолог из Университета Рединга, отметил, что беспрецедентное снижение речного стока и уровня воды в озёрах в глобальном масштабе подтверждает: разрушительные колебания между крайностями — чрезмерной влажностью и засухой — уже стали реальностью, затрагивающей водные системы по всей планете.

Он добавил: "Эти резкие климатические качели и их негативное влияние на людей будут усиливаться и дальше, пока мы не стабилизируем климат за счёт сокращения выбросов парниковых газов".

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