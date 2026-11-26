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Міжнародне дослідження показало, що екстремальна глобальна спека у 2023 та 2024 роках призвела до безпрецедентного зниження рівня води в озерах, річках і водосховищах по всьому світу, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Аналіз глобальних водних систем, проведений під керівництвом Китайської академії наук, виявив різке скорочення запасів поверхневих прісних вод на планеті протягом цих двох років, які стали найспекотнішими за всю історію спостережень. Глобальний річковий стік знизився приблизно на 5,7% від норми, а обсяг води в озерах і водосховищах — на 9,5%. У сукупності це стало найбільшим одночасним скороченням поверхневих вод щонайменше з 1991 року.

У міру потепління планети кругообіг води стає дедалі екстремальнішим. Тепліша атмосфера витягує більше вологи з ґрунту, річок та озер, а нагріта поверхня суші ще більше прискорює випаровування. Згодом ця волога випадає у вигляді сильних дощів в інших місцях — часто над океанами, — що спричиняє різкіші коливання між посухами та повенями. Як наслідок, у 2023–2024 роках рівень води в річках залишався низьким навіть у тих регіонах, які постраждали від масштабних повеней.

Щоб дійти таких висновків, дослідники поєднали дані про річковий стік у 150 найбільших річкових басейнах світу із супутниковими даними, що охоплюють понад 1,2 мільйона озер і водосховищ за період із 1991 по 2025 рік.

Доктор Сулагна Мішра, одна з авторок дослідження, зазначила: "Ці результати підкреслюють важливий парадокс зміни клімату: тепліша атмосфера зовсім не означає, що на суходолі стає більше доступної води. Хоча загальна кількість опадів у світі в цей період зросла, значна частина додаткової вологи випала над океанами, тоді як багато регіонів на суші зіткнулися зі значним її дефіцитом".

Ці явища були особливо помітними в Південній Америці: там річковий стік скоротився на 17,8%, а запаси води в озерах і водосховищах — на 16,5%, попри те, що в деяких районах спостерігалися екстремальні зливи та повені. Доктор Ї Хе, доцентка в галузі гідрології та досліджень зміни клімату в Університеті Східної Англії, зазначила: "У 2023–2024 роках деякі регіони Південної Америки постраждали від сильних повеней, проте протягом цих двох років річки континенту несли значно менше води, ніж зазвичай. Річка може вийти з берегів під час зливи, але протягом більшої частини року залишатися маловодною".

Ель-Ніньйо загрожує світовій економіці збитками до $11 трильйонів, вразливим країнам бракує коштів

Запаси води в усьому світі стикаються з численними загрозами, серед яких — явище "супер-Ель-Ніньйо", посухи, спричинені кліматичною кризою, забруднення та надмірне використання водних ресурсів.

За словами авторів, результати дослідження демонструють, наскільки вразливими є світові запаси води. Вони підкреслили, що зміни в стані прісноводних ресурсів — один із головних проявів впливу кліматичної кризи на людей і природу. Оскільки планета продовжує нагріватися, прогнозувати обсяги доступної води стає дедалі складніше.

Професор Крістіан Данн, голова комітету з питань політики Британського екологічного товариства, зауважив: "Особливе занепокоєння викликає те, наскільки стрімко можуть скорочуватися наші запаси прісної води — навіть у тих регіонах світу, які ми традиційно вважаємо вологими. І, як показує це дослідження, наявність повеней зовсім не гарантує водної безпеки".

Професор Річард Аллан, кліматолог з Університету Редінга, зазначив, що безпрецедентне зниження стоку річок і рівня води в озерах у глобальному масштабі підтверджує: руйнівні коливання між крайнощами — надмірною вологістю та посухою — вже стали реальністю, що зачіпає водні системи по всій планеті.

Він додав: "Ці різкі кліматичні гойдалки та їхній негативний вплив на людей посилюватимуться й надалі, доки ми не стабілізуємо клімат шляхом скорочення викидів парникових газів".

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