Уперше за всю історію спостережень глобальна середньодобова температура протягом 6 днів поспіль перевищувала доіндустріальний рівень щонайменше на 2 °C, а 2027 рік може встановити новий температурний рекорд. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

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23 листопада температурна аномалія досягла рекордних 2,24 °C, перевершивши попередній максимум у 2,05 °C, зафіксований у 2023 році.

Представниця кліматичної служби Copernicus Саманта Берджесс назвала ситуацію винятковою, наголосивши на масштабах нагрівання кліматичної системи.

Водночас науковці пояснюють, що короткочасне перевищення позначки у 2 °C не означає остаточного порушення температурних обмежень Паризької кліматичної угоди, які визначають за довгостроковими середніми показниками.

Чому 2027 рік може стати рекордно спекотним

Науковці пов'язують нинішню температурну аномалію зі спалюванням викопного палива та потужним кліматичним явищем Ель-Ніньйо, яке спричиняє нагрівання поверхневих вод Тихого океану.

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За розрахунками аналітиків Carbon Brief, імовірність того, що 2027 рік стане найтеплішим за всю історію спостережень, становить 96%. Середня глобальна температура може перевищити доіндустріальний рівень на 1,74 °C.

Всесвітня метеорологічна організація також попереджає про зростання ризиків екстремальної спеки, посух та інтенсивних опадів протягом наступного року.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Health, екстремальна спека влітку 2026 року могла спричинити 50 391 надлишкову смерть у 854 європейських містах.

Із них 32 619 смертей дослідники пов'язують із кліматичними змінами, спричиненими діяльністю людини. Ці показники отримали шляхом статистичного моделювання.

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