Джаред Кушнер заявил, что США не будут согласовывать никаких решений по завершению войны без согласия Украины и Европы. Об этом он сообщил в интервью, пишет УНН.

Детали

По словам Кушнера, американская сторона стремится максимально тесно координировать свои действия с Украиной и европейскими партнёрами.

Он подчеркнул, что Вашингтон прилагает значительные усилия для прекращения войны, поскольку считает это выгодным для всех сторон.

Мы не будем принимать никаких решений без согласия Европы и Украины – подчеркнул Кушнер.

Роль США в переговорном процессе

Кушнер отметил, что американская сторона стала движущей силой переговорного процесса в вопросах стратегии и формата. Вместе с тем это не означает, что Вашингтон самостоятельно будет определять содержание будущих договорённостей.

Что касается содержания и любых договорённостей, мы ни на что не согласимся без согласия Европы и Украины. И я считаю, что это, вероятно, один из важнейших моментов – резюмировал Кушнер.

Путин заверил США, что не будет применять ядерное оружие, — Кушнер