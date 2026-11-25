Никаких договорённостей о завершении войны без согласия Украины и Европы не будет — Кушнер
Киев • УНН
Джаред Кушнер заявил, что США будут координировать переговоры с Украиной и Европой. Вашингтон не заключит никаких договорённостей без их согласия.
Джаред Кушнер заявил, что США не будут согласовывать никаких решений по завершению войны без согласия Украины и Европы. Об этом он сообщил в интервью, пишет УНН.
Детали
По словам Кушнера, американская сторона стремится максимально тесно координировать свои действия с Украиной и европейскими партнёрами.
Он подчеркнул, что Вашингтон прилагает значительные усилия для прекращения войны, поскольку считает это выгодным для всех сторон.
Мы не будем принимать никаких решений без согласия Европы и Украины
Роль США в переговорном процессе
Кушнер отметил, что американская сторона стала движущей силой переговорного процесса в вопросах стратегии и формата. Вместе с тем это не означает, что Вашингтон самостоятельно будет определять содержание будущих договорённостей.
Что касается содержания и любых договорённостей, мы ни на что не согласимся без согласия Европы и Украины. И я считаю, что это, вероятно, один из важнейших моментов
Путин заверил США, что не будет применять ядерное оружие, — Кушнер25.11.26, 22:42 • 1114 просмотров