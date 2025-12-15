$42.270.00
Доллар США

Консерватор Хосе Антонио Каст одержал победу на президентских выборах в Чили

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Хосе Антонио Каст, кандидат консервативных взглядов, избран президентом Чили с более чем 58% голосов, победив Жанетт Хару. Его избрание является поворотом вправо для страны, обеспокоенной безопасностью и нелегальной иммиграцией.

Консерватор Хосе Антонио Каст одержал победу на президентских выборах в Чили
x.com/joseantoniokast

Хосе Антонио Каст, кандидат консервативных взглядов, был избран президентом Чили в воскресенье, что является резким поворотом вправо для страны, где избиратели глубоко обеспокоены безопасностью и нелегальной иммиграцией, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Подробности

59-летний Каст, отец девятерых детей с идеологическими корнями в консервативном римо-католицизме и экономическом неолиберализме, проводил кампанию на платформе жесткой борьбы с преступностью, напоминающей политический подход президента США Дональда Трампа, обещая депортировать нелегальных мигрантов и построить барьер вдоль протяженной северной границы Чили, пишет издание.

После подсчета более 98% бюллетеней Каст получил более 58% голосов, что является убедительной победой над Жанетт Харой, кандидаткой от левоцентристского движения и членом Коммунистической партии Чили, которая получила около 42%.

"Чили снова будет свободен от преступности, свободен от страданий, свободен от страха", - сказал Каст в победной речи в воскресенье возле штаб-квартиры своей кампании в престижном районе Сантьяго, добавив, что он будет преследовать преступников и будет "сажать их в тюрьму".

"Чили нужен порядок", – добавил Каст, когда большая толпа людей, многие из которых были завернуты в чилийские флаги, взорвалась аплодисментами. Водители сигналили в знак празднования, а из окон некоторых автомобилей развевались баннеры с надписями "Прощайте, нелегалы" и "Время для развлечений закончилось".

Избрание Каста является явным поворотом с пути левой администрации действующего президента Габриэля Борича и объединяет Чили с другими странами региона, включая Аргентину и Боливию, которые недавно совершили сдвиг вправо.

"Поздравляю новоизбранного президента Чили Хосе Антонио Каста с победой, - заявил государственный секретарь США Марко Рубио в воскресенье вечером. - Соединенные Штаты с нетерпением ждут партнерства с его администрацией".

В Чили этот сдвиг широко объяснялся антиправительственными настроениями, но он также отражал обеспокоенность по поводу всплеска насильственных преступлений, которые травмировали чилийцев. Каст поставил этот вопрос на первое место своей кампании, отмечает издание.

Чили выбирает президента: страна может получить самого правого лидера со времен диктатуры14.12.25, 21:40 • 4086 просмотров

Юлия Шрамко

