Консерватор Хосе Антоніо Каст здобув перемогу на президентських виборах у Чилі

Хосе Антоніо Каст, кандидат консервативних поглядів, був обраний президентом Чилі в неділю, що є різким поворотом вправо для країни, де виборці глибоко стурбовані безпекою та нелегальною імміграцією, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

59-річний Каст, батько дев'ятьох дітей з ідеологічним корінням у консервативному римо-католицизмі та економічному неолібералізмі, проводив кампанію на платформі жорсткої боротьби зі злочинністю, що нагадує політичний підхід президента США Дональда Трампа, обіцяючи депортувати нелегальних мігрантів та побудувати бар'єр вздовж протяжного північного кордону Чилі, пише видання.

Після підрахунку понад 98% бюлетенів Каст отримав понад 58% голосів, що є переконливою перемогою над Жанетт Харою, кандидаткою від лівоцентристського руху та членом Комуністичної партії Чилі, яка отримала близько 42%.

"Чилі знову буде вільним від злочинності, вільним від страждань, вільним від страху", - сказав Каст у переможній промові в неділю біля штаб-квартири своєї кампанії в престижному районі Сантьяго, додавши, що він переслідуватиме злочинців і буде "садити їх у в'язницю".

"Чилі потрібен порядок", – додав Каст, коли великий натовп людей, багато з яких були загорнуті в чилійські прапори, вибухнув оплесками. Водії сигналили на знак святкування, а з вікон деяких автомобілів майоріли банери з написами "Прощавайте, нелегали" та "Час для розваг закінчився".

Обрання Каста є явним поворотом зі шляху лівої адміністрації чинного президента Габріеля Боріча та об’єднує Чилі з іншими країнами регіону, включаючи Аргентину та Болівію, які нещодавно зробили зсув вправо.

"Вітаю новообраного президента Чилі Хосе Антоніо Каста з перемогою, - заявив державний секретар США Марко Рубіо в неділю ввечері. - Сполучені Штати з нетерпінням чекають на партнерство з його адміністрацією".

У Чилі цей зсув широко пояснювався антиурядовими настроями, але він також відображав занепокоєння щодо сплеску насильницьких злочинів, які травмували чилійців. Каст поставив це питання на перше місце своєї кампанії, зазначає видання.

