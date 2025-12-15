$42.190.08
Ексклюзив
07:53 • 1102 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
06:29 • 5906 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 16423 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 26222 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 24335 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 34187 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 38020 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 51754 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 76749 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 52045 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
Консерватор Хосе Антоніо Каст здобув перемогу на президентських виборах у Чилі

Київ • УНН

 • 1242 перегляди

Хосе Антоніо Каст, кандидат консервативних поглядів, обраний президентом Чилі з понад 58% голосів, перемігши Жанетт Хару. Його обрання є поворотом вправо для країни, стурбованої безпекою та нелегальною імміграцією.

Консерватор Хосе Антоніо Каст здобув перемогу на президентських виборах у Чилі
x.com/joseantoniokast

Хосе Антоніо Каст, кандидат консервативних поглядів, був обраний президентом Чилі в неділю, що є різким поворотом вправо для країни, де виборці глибоко стурбовані безпекою та нелегальною імміграцією, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

59-річний Каст, батько дев'ятьох дітей з ідеологічним корінням у консервативному римо-католицизмі та економічному неолібералізмі, проводив кампанію на платформі жорсткої боротьби зі злочинністю, що нагадує політичний підхід президента США Дональда Трампа, обіцяючи депортувати нелегальних мігрантів та побудувати бар'єр вздовж протяжного північного кордону Чилі, пише видання.

Після підрахунку понад 98% бюлетенів Каст отримав понад 58% голосів, що є переконливою перемогою над Жанетт Харою, кандидаткою від лівоцентристського руху та членом Комуністичної партії Чилі, яка отримала близько 42%.

"Чилі знову буде вільним від злочинності, вільним від страждань, вільним від страху", - сказав Каст у переможній промові в неділю біля штаб-квартири своєї кампанії в престижному районі Сантьяго, додавши, що він переслідуватиме злочинців і буде "садити їх у в'язницю".

"Чилі потрібен порядок", – додав Каст, коли великий натовп людей, багато з яких були загорнуті в чилійські прапори, вибухнув оплесками. Водії сигналили на знак святкування, а з вікон деяких автомобілів майоріли банери з написами "Прощавайте, нелегали" та "Час для розваг закінчився".

Обрання Каста є явним поворотом зі шляху лівої адміністрації чинного президента Габріеля Боріча та об’єднує Чилі з іншими країнами регіону, включаючи Аргентину та Болівію, які нещодавно зробили зсув вправо.

"Вітаю новообраного президента Чилі Хосе Антоніо Каста з перемогою, - заявив державний секретар США Марко Рубіо в неділю ввечері. - Сполучені Штати з нетерпінням чекають на партнерство з його адміністрацією".

У Чилі цей зсув широко пояснювався антиурядовими настроями, але він також відображав занепокоєння щодо сплеску насильницьких злочинів, які травмували чилійців. Каст поставив це питання на перше місце своєї кампанії, зазначає видання.

Чилі обирає президента: країна може отримати найправішого лідера з часів диктатури14.12.25, 21:40 • 4384 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
