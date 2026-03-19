Зеленский обсудил с Сибигой подготовку дипломатических мероприятий в Украине на ближайшие недели

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по результатам специальных заданий на направлении Латинской Америки, по результатам которой сообщил о подготовке дипломатических мероприятий в Украине на ближайшие недели. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

"Доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по результатам специальных заданий на направлении Латинской Америки. Проведены встречи с президентом и министром иностранных дел Чили и представителями еще более десяти государств региона. Важно, что готовим активизацию работы наших представительств в Латинской Америке и соответствующее сотрудничество с регионом на международных площадках", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что Сибига доложил о коммуникации с представителями ключевых европейских партнеров по вопросам безопасности и политическим вопросам, имеющим значение для Украины.

"Все отмечают, что наше государство может быть реальным партнером в вопросах обеспечения безопасности. Обсудили также подготовку дипломатических мероприятий в Украине на ближайшие недели. Работаем, чтобы внимание мира к нашему государству и нашей защите не уменьшалось", - добавил Зеленский.

Андрей Сибига призвал усилить санкции и арестовывать теневой флот рф из-за угрозы Европе. Глава МИД Украины настаивает на принятии 20-го пакета санкций ЕС.