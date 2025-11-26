$42.400.03
Телескоп Gemini South в Чили показал новое впечатляющее фото "космической бабочки"

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Чилийский телескоп смог сделать чрезвычайно красивый и четкий снимок туманности "Бабочка", которая существует в созвездии Скорпиона.

Телескоп Gemini South в Чили показал новое впечатляющее фото "космической бабочки"

В Чили телескоп Gemini South получил потрясающее изображение туманности "Бабочка" – одного из самых красивых космических объектов в созвездии Скорпиона. Фото обнародовал NoirLab Национального научного фонда. Об этом пишет УНН.

Подробности

Снимок, сделанный в прошлом месяце, демонстрирует биполярную туманность, расположенную на расстоянии от 2500 до 3800 световых лет от Земли. В центре этой небесной "бабочки" – белый карлик, который в прошлом сбросил свои внешние газовые слои. Именно этот газ формирует зрелищные "крылья", светящиеся благодаря теплу стареющей звезды.

ч. Ученые смогли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследование

Туманность выбрали не случайно – именно ее чилийские школьники выбрали для празднования 25-летия Международной обсерватории Джемини, подчеркнув ее символическую красоту и научную ценность.

ч. Телескоп Уэбба обнаружил уникальную тройную звездную систему Апеп с редкими звездами

Степан Гафтко

