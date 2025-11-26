Телескоп Gemini South у Чилі показав нове вражаюче фото "космічного метелика"
Київ • УНН
Чилійський телескоп зміг зробити надзвичайно красивий та чіткий знімок туманності "Метелик", яка існує у сузір'ї Скорпіона.
У Чилі телескоп Gemini South отримав приголомшливе зображення туманності "Метелик" – одного з найкрасивіших космічних об’єктів у сузір’ї Скорпіона. Фото оприлюднив NoirLab Національного наукового фонду. Про це пише УНН.
Деталі
Знімок, зроблений минулого місяця, демонструє біполярну туманність, розташовану на відстані від 2500 до 3800 світлових років від Землі. У центрі цього небесного "метелика" – білий карлик, який у минулому скинув свої зовнішні газові шари. Саме цей газ формує видовищні "крила", що світяться завдяки теплу старіючої зірки.
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідження26.11.25, 16:47 • 6216 переглядiв
Туманність обрали не випадково – саме її чилійські школярі вибрали для відзначення 25-річчя Міжнародної обсерваторії Джеміні, наголосивши на її символічній красі та науковій цінності.
Телескоп Вебба виявив унікальну потрійну зоряну систему Апеп з рідкісними зорями 20.11.25, 15:34 • 3377 переглядiв