Телескоп Gemini South у Чилі показав нове вражаюче фото "космічного метелика"

$42.400.03
48.950.03
ukenru
15:50 • 14131 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 19852 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
15:41 • 12617 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 13326 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 9138 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 6216 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
26 листопада, 14:38 • 4708 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
26 листопада, 14:29 • 8486 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17 • 20920 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
26 листопада, 13:23 • 23582 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.2м/с
88%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto26 листопада, 12:02 • 29374 перегляди
Повідомлення про залишення Чернишова під вартою було помилкою - АП ВАКС26 листопада, 13:31 • 5122 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 19772 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 12887 перегляди
У четвер 27 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго16:49 • 9450 перегляди
Публікації
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 12901 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo15:49 • 19850 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo26 листопада, 14:17 • 20920 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 19782 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto26 листопада, 13:23 • 23582 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Село
Гонконг
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 32266 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 66632 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 83586 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 83646 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 90363 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Boeing Starliner
Фільм
Джеймс Вебб (телескоп)

Телескоп Gemini South у Чилі показав нове вражаюче фото "космічного метелика"

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Чилійський телескоп зміг зробити надзвичайно красивий та чіткий знімок туманності "Метелик", яка існує у сузір'ї Скорпіона.

Телескоп Gemini South у Чилі показав нове вражаюче фото "космічного метелика"
Фото: NSF NOIRLab

У Чилі телескоп Gemini South отримав приголомшливе зображення туманності "Метелик" – одного з найкрасивіших космічних об’єктів у сузір’ї Скорпіона. Фото оприлюднив NoirLab Національного наукового фонду. Про це пише УНН.

Деталі

Знімок, зроблений минулого місяця, демонструє біполярну туманність, розташовану на відстані від 2500 до 3800 світлових років від Землі. У центрі цього небесного "метелика" – білий карлик, який у минулому скинув свої зовнішні газові шари. Саме цей газ формує видовищні "крила", що світяться завдяки теплу старіючої зірки.

Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідження26.11.25, 16:47 • 6216 переглядiв

Туманність обрали не випадково – саме її чилійські школярі вибрали для відзначення 25-річчя Міжнародної обсерваторії Джеміні, наголосивши на її символічній красі та науковій цінності.

Телескоп Вебба виявив унікальну потрійну зоряну систему Апеп з рідкісними зорями 20.11.25, 15:34 • 3377 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Джеймс Вебб (телескоп)
Чилі