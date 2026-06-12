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«Жирона» подписала форварда сборной Украины U-21 Александра Пыщура

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Испанская «Жирона» подписала контракт с форвардом Александром Пыщуром до 2031 года. Нападающий ростом 2,04 метра перешел из венгерского клуба «Дьер».

«Жирона» подписала форварда сборной Украины U-21 Александра Пыщура

Испанская "Жирона", за которую выступают Владислав Крапивцов, Владислав Ванат и Виктор Цыганков, подписала контракт с форвардом сборной Украины U-21 Александром Пищуром. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2031 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

"Жирона" достигла соглашения о подписании Александра Пищура, который станет новым игроком "бело-красных". 21-летний центральный нападающий ростом 2,04 метра подписал контракт на пять сезонов, до 30 июня 2031 года

— говорится в сообщении.

В клубе отметили, что Пищур, выступающий за молодежную сборную Украины, стал одним из открытий чемпионата мира среди игроков до 20 лет, прошедшего в Чили, где он привлек внимание как один из самых высоких игроков турнира и благодаря своей результативности в атаке.

В своем первом матче на турнире против Южной Кореи он забил гол мощным ударом головой. В "Жироне" он будет играть в одной команде с Владиславом Крапивцовым, с которым также выступает в составе молодежной сборной Украины U-21

— добавили в клубе.

Также в клубе подчеркнули, что форвард обладает "крупным телосложением, силен в воздушных дуэлях, способен удерживать защитников и создавать моменты в штрафной площади".

Дополнение

21-летний Александр Пищур — воспитанник черниговской "Десны". Профессиональную карьеру начал в "МФА" Мукачево.

С 2022 года играл за ряд венгерских клубов, в частности "Академия Пушкаша 2", "Дьирмот" и "Дьер".

В сезоне 2025/2026 за "Дьер" провел 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 5 голами и отдал 2 голевые передачи.

Также Пищур является сыном украинского нападающего Александра Пищура, известного по выступлениям за луцкую "Волынь".

Отметим, что за "Жирону" на данный момент выступают, помимо вышеупомянутого Владислава Крапивцова, форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков.

Однако, после того как "Жирона" в этом сезоне вылетела в Сегунду (второй по силе дивизион Испании), дальнейшая карьера Ваната и Цыганкова остается открытой.

В частности, Ваната "сватают" в топ-клубы Ла Лиги, а также в турецкий "Трабзонспор", за который выступают Арсений Батагов и Руслан Малиновский, а до недавнего времени выступал Александр Зубков.

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Кроме того, по данным СМИ, Виктор Цыганков сообщил руководству "Жироны", что не желает продолжать выступления за клуб, хотя контракт украинца рассчитан до конца июня 2027 года.

Цыганковым также интересуется "Трабзонспор".

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Павел Башинский

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