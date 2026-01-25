$43.170.00
50.520.00
ukenru
12:24 • 5348 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
11:02 • 9634 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
10:05 • 10304 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 12385 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 24153 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 42340 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 34283 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 42103 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 39625 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 49712 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
Человеческие останки из Колумбии возрастом 5500 лет указали на распространение сифилиса из Америки

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Колумбии обнаружили человеческие останки возрастом 5500 лет с древнейшим известным следом бактерии Treponema pallidum. Этот штамм отделился от современных линий примерно 13 700 лет назад.

Человеческие останки из Колумбии возрастом 5500 лет указали на распространение сифилиса из Америки

В Колумбии ученые обнаружили человеческие останки возрастом 5500 лет с древнейшим известным следом бактерии Treponema pallidum, вызывающей сифилис и другие заболевания. Об этом сообщает Live Science, передает УНН.

Детали

Исследование проводилось в скальном убежище в Колумбии, где был обнаружен скелет охотника-собирателя среднего возраста. Ученые установили, что человек был инфицирован ранее неизвестным штаммом Treponema pallidum. При этом на костях не зафиксировали характерных поражений, которые обычно связаны с поздними стадиями трепонемных инфекций.

Ученые отмечают, что ранее древнейшие доказательства наличия T. pallidum датировались примерно 1000 годом нашей эры в Чили и периодом между 350 годом до нашей эры и 570 годом нашей эры в Бразилии. 

"Наши результаты отодвигают связь T. pallidum с человеком на тысячи лет назад", - отметил автор исследования Давиде Боцци.

Обнаруженный геном получил название TE1-3. По данным исследования, он является отдельной линией, отличной от всех известных ныне подвидов T. pallidum. Статистический анализ показал, что этот штамм отделился от современных линий примерно 13 700 лет назад. В то же время исследователи отмечают, что геном TE1-3 не дает ответа на вопрос, могли ли ранние штаммы передаваться половым путем, как современный сифилис.

Современные геномные данные, наряду с представленным здесь геномом, не разрешают давние споры о происхождении самих синдромов заболевания, но они показывают, что существует долгая эволюционная история патогенных трепонем, которые начали диверсифицироваться в Америке на тысячи лет раньше, чем считалось ранее 

— заявила соавтор исследования Элизабет Нельсон, молекулярный антрополог из Южного методистского университета в Далласе.

Напомним

Международное исследование выявило, что геологическая шкала времени Земли подчиняется четкой математической схеме. Границы эпох, периодов и эр формируются глубоко укоренившимся ритмом, охватывающим сотни миллионов лет.

Алла Киосак

Новости Мира
Колумбия
Чили
Бразилия