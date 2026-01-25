Человеческие останки из Колумбии возрастом 5500 лет указали на распространение сифилиса из Америки

В Колумбии ученые обнаружили человеческие останки возрастом 5500 лет с древнейшим известным следом бактерии Treponema pallidum, вызывающей сифилис и другие заболевания. Об этом сообщает Live Science, передает УНН.

Детали

Исследование проводилось в скальном убежище в Колумбии, где был обнаружен скелет охотника-собирателя среднего возраста. Ученые установили, что человек был инфицирован ранее неизвестным штаммом Treponema pallidum. При этом на костях не зафиксировали характерных поражений, которые обычно связаны с поздними стадиями трепонемных инфекций.

Ученые отмечают, что ранее древнейшие доказательства наличия T. pallidum датировались примерно 1000 годом нашей эры в Чили и периодом между 350 годом до нашей эры и 570 годом нашей эры в Бразилии.

"Наши результаты отодвигают связь T. pallidum с человеком на тысячи лет назад", - отметил автор исследования Давиде Боцци.

Обнаруженный геном получил название TE1-3. По данным исследования, он является отдельной линией, отличной от всех известных ныне подвидов T. pallidum. Статистический анализ показал, что этот штамм отделился от современных линий примерно 13 700 лет назад. В то же время исследователи отмечают, что геном TE1-3 не дает ответа на вопрос, могли ли ранние штаммы передаваться половым путем, как современный сифилис.

Современные геномные данные, наряду с представленным здесь геномом, не разрешают давние споры о происхождении самих синдромов заболевания, но они показывают, что существует долгая эволюционная история патогенных трепонем, которые начали диверсифицироваться в Америке на тысячи лет раньше, чем считалось ранее — заявила соавтор исследования Элизабет Нельсон, молекулярный антрополог из Южного методистского университета в Далласе.

Напомним

