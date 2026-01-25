$43.170.00
Людські останки з Колумбії віком 5500 років вказали на поширення сифілісу з Америки

Київ • УНН

 • 58 перегляди

У Колумбії виявили людські останки віком 5500 років із найдавнішим відомим слідом бактерії Treponema pallidum. Цей штам відокремився від сучасних ліній приблизно 13 700 років тому.

Людські останки з Колумбії віком 5500 років вказали на поширення сифілісу з Америки

У Колумбії науковці знайшли людські останки віком 5500 років із найдавнішим відомим слідом бактерії Treponema pallidum, яка спричиняє сифіліс та інші захворювання. Про це повідомляє Live Science, передає УНН.

Деталі

Дослідження проводили у скельному сховищі в Колумбії, де виявили скелет мисливця-збирача середнього віку. Вчені встановили, що людина була інфікована раніше невідомим штамом Treponema pallidum. При цьому на кістках не зафіксували характерних уражень, які зазвичай пов’язані з пізніми стадіями трепонемних інфекцій.

Науковці зазначають, що раніше найдавніші докази наявності T. pallidum датувалися приблизно 1000 роком нашої ери в Чилі та періодом між 350 роком до нашої ери і 570 роком нашої ери в Бразилії. 

"Наші результати відсувають зв’язок T. pallidum із людиною на тисячі років назад", - зазначив автор дослідження Давіде Боцці.

Виявлений геном отримав назву TE1-3. За даними дослідження, він є окремою лінією, відмінною від усіх відомих нині підвидів T. pallidum. Статистичний аналіз показав, що цей штам відокремився від сучасних ліній приблизно 13 700 років тому. Водночас дослідники наголошують, що геном TE1-3 не дає відповіді на питання, чи могли ранні штами передаватися статевим шляхом, як сучасний сифіліс.

Сучасні геномні дані, поряд із представленим тут геномом, не розв’язують давні суперечки щодо походження самих синдромів захворювання, але вони показують, що існує довга еволюційна історія патогенних трепонем, які почали диверсифікуватись в Америці на тисячі років раніше, ніж вважалось раніше 

— заявила співавторка дослідження Елізабет Нельсон, молекулярна антропологиня з Південного методистського університету в Далласі.

Нагадаємо

Міжнародне дослідження виявило, що геологічна шкала часу Землі підпорядковується чіткій математичній схемі. Межі епох, періодів та ер формуються глибоко вкоріненим ритмом, що охоплює сотні мільйонів років.

Алла Кіосак

Новини Світу
Колумбія
Чилі
Бразилія