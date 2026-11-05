Трамп і надалі керуватиме США в обхід Конгресу - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що, на його думку, президент США Дональд Трамп продовжуватиме обходити Палату представників і Сенат протягом останніх двох років свого перебування на посаді, видаючи виконавчі укази. Про це повідомляє Deutsche Welle, інформує УНН.

Деталі

За словами Мерца, протягом останніх двох років Трамп значною мірою "керував, не консультуючись з Конгресом".

Чому зараз все має бути інакше? ... Що зміниться, так це бюджетне планування - і, звичайно, планування у сфері збройних сил також - сказав канцлер Німеччини.

Він додав, що не плекає особливих ілюзій з приводу перемоги демократів на проміжних виборах до Конгресу.

Нагадаємо

За даними Reuters, після перемоги в обох палатах Конгресу демократи зможуть винести допомогу Україні на голосування. Її можуть ухвалити попри вето Трампа.

Мерц: росія та США не можуть врегулювати війну без України та Європи