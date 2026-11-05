Трамп и дальше будет управлять США в обход Конгресса — Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп продолжит обходить Палату представителей и Сенат в течение последних двух лет своего пребывания в должности, издавая исполнительные указы. Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует УНН.

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По словам Мерца, в течение последних двух лет Трамп в значительной степени "управлял, не консультируясь с Конгрессом".

Почему сейчас всё должно быть иначе? ... Что изменится, так это бюджетное планирование — и, конечно, планирование в сфере вооружённых сил тоже — сказал канцлер Германии.

Он добавил, что не питает особых иллюзий по поводу победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс.

Напомним

По данным Reuters, после победы в обеих палатах Конгресса демократы смогут вынести помощь Украине на голосование. Её могут принять несмотря на вето Трампа.

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