Трамп и дальше будет управлять США в обход Конгресса — Мерц
Киев • УНН
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц прогнозирует, что Трамп продолжит управлять без консультаций с Конгрессом. Он не ожидает «прорыва» в политике США после победы демократов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп продолжит обходить Палату представителей и Сенат в течение последних двух лет своего пребывания в должности, издавая исполнительные указы. Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует УНН.
Детали
По словам Мерца, в течение последних двух лет Трамп в значительной степени "управлял, не консультируясь с Конгрессом".
Почему сейчас всё должно быть иначе? ... Что изменится, так это бюджетное планирование — и, конечно, планирование в сфере вооружённых сил тоже
Он добавил, что не питает особых иллюзий по поводу победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс.
Напомним
По данным Reuters, после победы в обеих палатах Конгресса демократы смогут вынести помощь Украине на голосование. Её могут принять несмотря на вето Трампа.
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