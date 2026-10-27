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Financial Times
MIM-104 Patriot
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Техніка

У Польщі створять центр обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot

Київ • УНН

 • 760 перегляди

Польща перемогла Німеччину, Нідерланди та Норвегію в конкурсі на розміщення центру обслуговування ракет PAC-3 для Patriot. Об’єкт створять після багатомісячних переговорів зі США.

У Польщі створять центр обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot

У Польщі створять європейський центр обслуговування ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

За словами заступниці міністра, за право розміщення цього об’єкта в Європі змагалися чотири країни: окрім Польщі – Німеччина, Нідерланди та Норвегія.

"З самого початку ми перебували в постійному контакті з американською стороною. Цей успіх не був очевидним. Це результат багатомісячних переговорів і наполегливої праці всієї команди", – йдеться у повідомленні.

Доповнення

Як раніше писав УНН, у вересні Польща запропонувала розмістити завод ракет Patriot за ліцензією США. Також країна готує закон для прискорення будівництва бази США.

Польща посилить війська та розгорне Patriot біля кордону з Україною06.10.26, 00:48 • 11431 перегляд

Ольга Розгон

Світ
Війна в Україні
MIM-104 Patriot
Норвегія
Німеччина
Нідерланди
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща