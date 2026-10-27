У Польщі створять центр обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot
Київ • УНН
Польща перемогла Німеччину, Нідерланди та Норвегію в конкурсі на розміщення центру обслуговування ракет PAC-3 для Patriot. Об’єкт створять після багатомісячних переговорів зі США.
У Польщі створять європейський центр обслуговування ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
За словами заступниці міністра, за право розміщення цього об’єкта в Європі змагалися чотири країни: окрім Польщі – Німеччина, Нідерланди та Норвегія.
"З самого початку ми перебували в постійному контакті з американською стороною. Цей успіх не був очевидним. Це результат багатомісячних переговорів і наполегливої праці всієї команди", – йдеться у повідомленні.
Доповнення
Як раніше писав УНН, у вересні Польща запропонувала розмістити завод ракет Patriot за ліцензією США. Також країна готує закон для прискорення будівництва бази США.
Польща посилить війська та розгорне Patriot біля кордону з Україною06.10.26, 00:48 • 11431 перегляд