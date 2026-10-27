В Польше создадут центр обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot
Киев • УНН
Польша обошла Германию, Нидерланды и Норвегию в конкурсе на размещение центра обслуживания ракет PAC-3 для Patriot. Объект создадут после многомесячных переговоров с США.
В Польше создадут европейский центр обслуживания ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецка в соцсети X, пишет УНН.
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По словам заместителя министра, за право разместить этот объект в Европе боролись четыре страны: помимо Польши — Германия, Нидерланды и Норвегия.
"С самого начала мы находились в постоянном контакте с американской стороной. Этот успех не был очевидным. Это результат многомесячных переговоров и напряжённой работы всей команды", — говорится в сообщении.
Дополнение
Как ранее писал УНН, в сентябре Польша предложила разместить завод по производству ракет Patriot по лицензии США. Также страна готовит закон для ускорения строительства базы США.
Польша усилит войска и развернет Patriot у границы с Украиной06.10.26, 00:48 • 11431 просмотр