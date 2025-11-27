Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я

У грудні 2025 року на Землю очікується кілька геомагнітних бур різної інтенсивності. Найсильніші припадуть на 3, 4 та 13 грудня. Відомо, що сильні магнітні коливання здатні вплинути на техніку та технології та чи дійсно можуть негативно вплинути на людину? Про це журналістка УНН поговорила із лікарем Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, кандидатом медичних наук Отто Стойкою.

Магнітна буря – це природне явище, спричинене регулярними спалахами та вибухами на Сонці, під час яких у космос вивільняється велика кількість енергії. Разом із нею Сонце викидає хмару заряджених частинок: переважно протонів і електронів. Рухаючись з високою швидкістю, ці частинки долітають до Землі й взаємодіють з її магнітним полем, що й викликає процеси, які науковці називають магнітними або сонячними бурями.

Для оцінки сили таких бур використовується спеціальна шкала – К-індекс.

За даними на грудень 2025 року:

1 та 2 грудня – спокійні дні з низьким рівнем магнітної активності (Кр 2 та 3);

3 та 4 грудня – помірна буря (5 Кр);

5 грудня – слабка буря (Kp 4);

6 та 7 грудня – спокійні дні з низькою активністю (Kp 3);

8–12 грудня – день з низькою магнітною активністю ( Kp 2);

13 грудня – помірна буря (Kp 5);

14 грудня – слабка буря (Kp 4);

15 грудня – день з низькою магнітною активністю (Kp 2).

Вплив на техніку та технології

Невеликі коливання від 1 до 4 балів, зазвичай, залишаються майже непомітними. Проте, коли К-індекс перевищує позначку 5, бурі переходять у "червону" зону та можуть позначитися навіть на роботі технічних систем. Під час геомагнітних коливань можливі перебої у роботі мобільного зв’язку, супутникових систем, радіохвиль та інтернету GPRS. Також, помірні бурі можуть викликати незначні проблеми у деяких системах, а навантаження, хоча великі перебої дуже рідкісні. До речі, цікаво й те, що коли магнітна активність досягає рівня 7–8 балів, на небі можна побачити одне з найвражаючих природних явищ – полярні сяйва.

Погіршення самопочуття: космічна погода чи буденні фактори?

Магнатні бурі часто стають поясненням майже будь-якому погіршенню самопочуття - від головного болю до підвищеного тиску. Проте лікар Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, кандидат медичних наук Отто Стойка каже, що дослідження не виявили прямого причинно-наслідкового зв’язку між геомагнітною активністю та різкими змінами фізичного стану людини. Більшість реакцій, які люди приписують бурям, можуть мати зовсім інші причини недосип, стрес, надмірне навантаження чи навіть хронічні захворювання.

У медичній науці немає однозначно доведеного факту прямого впливу магнітних бур на здоров’я. Наприклад, що саме буря підвищила тиск чи викликала головний біль – цього не підтверджено – пояснює лікар.

Попри популярні міфи, лікарі звертають увагу на інше: людський мозок завжди прагне знайти причинно-наслідковий зв’язок там, де його може і не бути. Якщо людина знає про магнітну бурю, вона схильна пов’язати з нею будь-який дискомфорт, який в інший день навіть не помітила б. Наш організм реагує не стільки на космічну погоду як на власні переконання та внутрішній стан. Саме у цьому і полягає ключ до феномену "залежності від магнітних бур".

Ми налаштовані шукати причину для кожного стану. Якщо людині стало зле в день бурі, вона майже автоматично пов’яже це саме з геомагнітною активністю, а не з тим, що не виспалась або перенервувала – пояснює кандидат медичних наук.

Отто Стойка каже, що кількість звернень до швидкої дійсно може зростати в дні магнітних бур. Але причина не в самих бурях, а у психологічному налаштуванні та збігах, які люди схильні приймати як закономірність. Набагато важливіше звертати увагу на загальний стан здоров’я, дотримання режиму та контроль хронічних хвороб. Буря в цей час працює радше як сигнал-загадка, що запускає тривогу та самонавіювання.

Є багато суб’єктивного: спосіб життя впливає набагато більше, ніж магнітна активність. А головний біль чи тиск можуть з’явитися з десятків інших причин – від інфекції до порушення сну – додає медик.

Як підтримати здоров’я під час бур: рекомендації фахівця

Геомагнітні явища - це хороший привід замислитися про профілактику та власний режим, каже лікар. Отто Стойка радить сприймати прогноз космічної погоди як нагадування: приділити більше уваги відпочинку, харчуванню, фізичній активності й якісному сну. Такі дні можна використовувати на користь, а не для зайвого хвилювання.

Я б радив тим, хто переживає через бурі, не зациклюватися на самому явищі, а звернути увагу на власний спосіб життя. Більше руху, менше стресу, повноцінний сон, і людина відчуватиме значно менше дискомфорту у будь-які дні – каже лікар.

Якщо у людини вже є хронічні захворювання, то буря не повинна ставати поясненням усім змінам у самопочутті, бо у першу чергу потрібно контролювати лікування, дотримуватися рекомендацій спеціаліста й виключати фактори, що реально впливають на стан судин і нервової системи. Здорова рутина здатна помітно зменшити "відчуття" бур навіть у найчутливіших людей.

Фізична активність допомагає нормалізувати тиск навіть при гіпертонії, а здорове харчування й сон зменшують частоту головних болів. Це впливає реальніше, ніж магнітні бурі – підсумував кандидат медичних наук.

