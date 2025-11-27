$42.300.10
Ексклюзив
15:25 • 312 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
14:27 • 9408 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 8426 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 12300 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 10692 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53 • 10710 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 14969 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 11053 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 11057 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20 • 13654 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я

Київ • УНН

 304 перегляди

У грудні 2025 року очікуються геомагнітні бурі, найсильніші з яких припадуть на 3, 4 та 13 грудня. Лікар Отто Стойка розповів, чи дійсно магнітні бурі впливають на здоров'я людини.

Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я

У грудні 2025 року на Землю очікується кілька геомагнітних бур різної інтенсивності. Найсильніші припадуть на 3, 4 та 13 грудня. Відомо, що сильні магнітні коливання здатні вплинути на техніку та технології та чи дійсно можуть негативно вплинути на людину? Про це журналістка УНН поговорила із лікарем Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, кандидатом медичних наук Отто Стойкою.

Магнітна буря – це природне явище, спричинене регулярними спалахами та вибухами на Сонці, під час яких у космос вивільняється велика кількість енергії. Разом із нею Сонце викидає хмару заряджених частинок: переважно протонів і електронів. Рухаючись з високою швидкістю, ці частинки долітають до Землі й взаємодіють з її магнітним полем, що й викликає процеси, які науковці називають магнітними або сонячними бурями.

Для оцінки сили таких бур використовується спеціальна шкала – К-індекс.

За даними на грудень 2025 року:

  • 1 та 2 грудня –  спокійні дні з низьким рівнем магнітної активності (Кр 2 та 3);
    • 3 та 4 грудня – помірна буря (5 Кр);
      • 5 грудня – слабка буря (Kp 4);
        • 6 та 7 грудня – спокійні дні з низькою активністю (Kp 3);
          • 8–12 грудня – день з низькою магнітною активністю ( Kp 2);
            • 13 грудня – помірна буря (Kp 5);
              • 14 грудня – слабка буря (Kp 4);
                • 15 грудня – день з низькою магнітною активністю (Kp 2).

                  Вплив на техніку та технології

                  Невеликі коливання від 1 до 4 балів, зазвичай, залишаються майже непомітними. Проте, коли К-індекс перевищує позначку 5, бурі переходять у "червону" зону та можуть позначитися навіть на роботі технічних систем. Під час геомагнітних коливань можливі перебої у роботі мобільного зв’язку, супутникових систем, радіохвиль та інтернету GPRS. Також, помірні бурі можуть викликати незначні проблеми у деяких системах, а навантаження, хоча великі перебої дуже рідкісні. До речі, цікаво й те, що коли  магнітна активність досягає рівня 7–8 балів, на небі можна побачити одне з найвражаючих природних явищ – полярні сяйва.

                  На Сонці стався потужний спалах: він може викликати полярні сяйва і сильні магнітні бурі12.11.25, 09:59 • 5010 переглядiв

                  Погіршення самопочуття: космічна погода чи буденні фактори?

                  Магнатні бурі часто стають поясненням майже будь-якому погіршенню самопочуття - від головного болю до підвищеного тиску. Проте лікар Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, кандидат медичних наук Отто Стойка каже, що дослідження не виявили прямого причинно-наслідкового зв’язку між геомагнітною активністю та різкими змінами фізичного стану людини. Більшість реакцій, які люди приписують  бурям, можуть мати зовсім інші причини недосип, стрес, надмірне навантаження чи навіть хронічні захворювання.

                  У медичній науці немає однозначно доведеного факту прямого впливу магнітних бур на здоров’я. Наприклад, що саме буря підвищила тиск чи викликала головний біль – цього не підтверджено 

                  – пояснює лікар.

                  Попри популярні міфи, лікарі звертають увагу на інше: людський мозок завжди прагне знайти причинно-наслідковий зв’язок там, де його може і не бути. Якщо людина знає про магнітну бурю, вона схильна пов’язати з нею будь-який дискомфорт, який в інший день навіть не помітила б. Наш організм реагує не стільки на космічну погоду як на власні переконання та внутрішній стан. Саме у цьому і полягає ключ до феномену "залежності від магнітних бур".

                  Ми налаштовані шукати причину для кожного стану. Якщо людині стало зле в день бурі, вона майже автоматично пов’яже це саме з геомагнітною активністю, а не з тим, що не виспалась або перенервувала 

                  – пояснює кандидат медичних наук.

                  Отто Стойка каже, що кількість звернень до швидкої дійсно може зростати в дні магнітних бур. Але причина не в самих бурях, а у психологічному налаштуванні та збігах, які люди схильні приймати як закономірність. Набагато важливіше звертати увагу на загальний стан здоров’я, дотримання режиму та контроль хронічних хвороб. Буря в цей час працює радше як сигнал-загадка, що запускає тривогу та самонавіювання.

                  Є багато суб’єктивного: спосіб життя впливає набагато більше, ніж магнітна активність. А головний біль чи тиск можуть з’явитися з десятків інших причин –  від інфекції до порушення сну 

                  – додає медик.

                  Як підтримати здоров’я під час бур: рекомендації фахівця

                  Геомагнітні явища - це хороший привід замислитися про профілактику та власний режим, каже лікар. Отто Стойка радить сприймати прогноз космічної погоди як нагадування: приділити більше уваги відпочинку, харчуванню, фізичній активності й якісному сну. Такі дні можна використовувати на користь, а не для зайвого хвилювання.

                  Я б радив тим, хто переживає через бурі, не зациклюватися на самому явищі, а звернути увагу на власний спосіб життя. Більше руху, менше стресу, повноцінний сон,  і людина відчуватиме значно менше дискомфорту у будь-які дні 

                  – каже лікар.

                  Якщо у людини вже є хронічні захворювання, то буря не повинна ставати поясненням усім змінам у самопочутті, бо  у першу чергу потрібно контролювати лікування, дотримуватися рекомендацій спеціаліста й виключати фактори, що реально впливають на стан судин і нервової системи. Здорова рутина здатна помітно зменшити "відчуття" бур навіть у найчутливіших людей.

                  Фізична активність допомагає нормалізувати тиск навіть при гіпертонії, а здорове харчування й сон зменшують частоту головних болів. Це впливає реальніше, ніж магнітні бурі 

                  – підсумував кандидат медичних наук.

                  П'ята частина дорослих з нормальною вагою мають приховане ожиріння, що підвищує ризик гіпертонії та діабету - дослідження27.10.25, 12:38 • 3810 переглядiв

                  Алла Кіосак

