Эксклюзив
15:25
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра Зимы
12:53
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1
11:46
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видео
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье

Киев • УНН

 • 460 просмотра

В декабре 2025 года ожидаются геомагнитные бури, самые сильные из которых придутся на 3, 4 и 13 декабря. Врач Отто Стойка рассказал, действительно ли магнитные бури влияют на здоровье человека.

Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье

В декабре 2025 года на Землю ожидается несколько геомагнитных бурь разной интенсивности. Самые сильные придутся на 3, 4 и 13 декабря. Известно, что сильные магнитные колебания способны повлиять на технику и технологии, но действительно ли они могут негативно повлиять на человека? Об этом журналистка УНН поговорила с врачом Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, кандидатом медицинских наук Отто Стойкой.

Магнитная буря – это природное явление, вызванное регулярными вспышками и взрывами на Солнце, во время которых в космос высвобождается большое количество энергии. Вместе с ней Солнце выбрасывает облако заряженных частиц: преимущественно протонов и электронов. Двигаясь с высокой скоростью, эти частицы долетают до Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем, что и вызывает процессы, которые ученые называют магнитными или солнечными бурями.

Для оценки силы таких бурь используется специальная шкала – К-индекс.

По данным на декабрь 2025 года:

  • 1 и 2 декабря – спокойные дни с низким уровнем магнитной активности (Кр 2 и 3);
    • 3 и 4 декабря – умеренная буря (5 Кр);
      • 5 декабря – слабая буря (Kp 4);
        • 6 и 7 декабря – спокойные дни с низкой активностью (Kp 3);
          • 8–12 декабря – день с низкой магнитной активностью (Kp 2);
            • 13 декабря – умеренная буря (Kp 5);
              • 14 декабря – слабая буря (Kp 4);
                • 15 декабря – день с низкой магнитной активностью (Kp 2).

                  Влияние на технику и технологии

                  Небольшие колебания от 1 до 4 баллов, как правило, остаются почти незаметными. Однако, когда К-индекс превышает отметку 5, бури переходят в "красную" зону и могут сказаться даже на работе технических систем. Во время геомагнитных колебаний возможны перебои в работе мобильной связи, спутниковых систем, радиоволн и интернета GPRS. Также, умеренные бури могут вызвать незначительные проблемы в некоторых системах, а нагрузка, хотя большие перебои очень редки. Кстати, интересно и то, что когда магнитная активность достигает уровня 7–8 баллов, на небе можно увидеть одно из самых впечатляющих природных явлений – полярные сияния.

                  На Солнце произошла мощная вспышка: она может вызвать полярные сияния и сильные магнитные бури12.11.25, 09:59 • 5010 просмотров

                  Ухудшение самочувствия: космическая погода или обыденные факторы?

                  Магнитные бури часто становятся объяснением почти любому ухудшению самочувствия – от головной боли до повышенного давления. Однако врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, кандидат медицинских наук Отто Стойка говорит, что исследования не выявили прямой причинно-следственной связи между геомагнитной активностью и резкими изменениями физического состояния человека. Большинство реакций, которые люди приписывают бурям, могут иметь совсем другие причины: недосып, стресс, чрезмерная нагрузка или даже хронические заболевания.

                  В медицинской науке нет однозначно доказанного факта прямого влияния магнитных бурь на здоровье. Например, что именно буря повысила давление или вызвала головную боль – этого не подтверждено

                  – объясняет врач.

                  Несмотря на популярные мифы, врачи обращают внимание на другое: человеческий мозг всегда стремится найти причинно-следственную связь там, где ее может и не быть. Если человек знает о магнитной буре, он склонен связать с ней любой дискомфорт, который в другой день даже не заметил бы. Наш организм реагирует не столько на космическую погоду, сколько на собственные убеждения и внутреннее состояние. Именно в этом и заключается ключ к феномену "зависимости от магнитных бурь".

                  Мы настроены искать причину для каждого состояния. Если человеку стало плохо в день бури, он почти автоматически свяжет это именно с геомагнитной активностью, а не с тем, что не выспался или перенервничал

                  – объясняет кандидат медицинских наук.

                  Отто Стойка говорит, что количество обращений в скорую действительно может возрастать в дни магнитных бурь. Но причина не в самих бурях, а в психологическом настрое и совпадениях, которые люди склонны принимать как закономерность. Гораздо важнее обращать внимание на общее состояние здоровья, соблюдение режима и контроль хронических болезней. Буря в это время работает скорее как сигнал-загадка, запускающая тревогу и самовнушение.

                  Есть много субъективного: образ жизни влияет гораздо больше, чем магнитная активность. А головная боль или давление могут появиться по десяткам других причин – от инфекции до нарушения сна

                  – добавляет медик.

                  Как поддержать здоровье во время бурь: рекомендации специалиста

                  Геомагнитные явления – это хороший повод задуматься о профилактике и собственном режиме, говорит врач. Отто Стойка советует воспринимать прогноз космической погоды как напоминание: уделить больше внимания отдыху, питанию, физической активности и качественному сну. Такие дни можно использовать на пользу, а не для лишнего волнения.

                  Я бы советовал тем, кто переживает из-за бурь, не зацикливаться на самом явлении, а обратить внимание на собственный образ жизни. Больше движения, меньше стресса, полноценный сон, и человек будет чувствовать значительно меньше дискомфорта в любые дни

                  – говорит врач.

                  Если у человека уже есть хронические заболевания, то буря не должна становиться объяснением всем изменениям в самочувствии, потому что в первую очередь нужно контролировать лечение, соблюдать рекомендации специалиста и исключать факторы, реально влияющие на состояние сосудов и нервной системы. Здоровая рутина способна заметно уменьшить "ощущение" бурь даже у самых чувствительных людей.

                  Физическая активность помогает нормализовать давление даже при гипертонии, а здоровое питание и сон уменьшают частоту головных болей. Это влияет реальнее, чем магнитные бури

                  – подытожил кандидат медицинских наук.

                  Пятая часть взрослых с нормальным весом имеют скрытое ожирение, что повышает риск гипертонии и диабета - исследование27.10.25, 12:38 • 3810 просмотров

                  Алла Киосак

