Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживати

Кунжут - не просто східний додаток до страв, це джерело кальцію, магнію та фосфору. Він дуже корисний якщо правильно його вживати, а саме: у сирому, термічно необробленому вигляді, проте його корисні властивості залежать від способу вживання - пише УНН.

Насіння кунжуту складається з мононенасичених жирів, що сприяють зниженню холестерину. Якщо кунжут обсмажити, білок буде засвоюватись краще, а саме підсмажене насіння виробить протеїн. Антиоксиданти у складі кунжуту знижують артеріальний тиск, а вміст магнію корисний для серця.

Найбільша користь - кальцій

Проте кальцій - це те, чим найбільше славиться кунжут, проте звичайний сирий кунжут містить 975 мг кальцію на 100 грамів, але цю цифру можна збільшити аж до 1500 мг просто проростивши його. А ферменти сприятимуть кращому засвоєнню кальцію в організмі.

Тож, пророщення кунжуту займає 1-3 дні. Для цього потрібно обрати ємність з плоским та дном, промите насіння викласти в один шар, накрити його тонкою марлею та залити теплою водою, так, що б все насіння було занурене у рідину. Ставимо ємність у тепле та темне місце і чекаємо. Готові паростки потрібно промити водою і все, вони готові до споживання. Зверніть увагу, що денна норма цього продукту 50 -100 г, його можна вживати як і просто, так і в стравах. Такий кунжут зміцнює кістки, нігті, відновлює зубну емаль та корисний при артриті та остеохондрозі.

Кому слід бути обережним із споживанням кунжуту

Варто звернути увагу на те, що попри свої корисні властивості кунжут виступає сильним алергеном, особливо для дітей. Ще однією негативною стороною є те, що вживання кунжуту сприяє згортанню крові, тому його не рекомендується вживати при варикозі й тромбах. Обережними також при споживанні кунжуту слід бути вагітним, людям зі зниженим артеріальним тиском та хворобами нирок.

