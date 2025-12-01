Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживати

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Ексклюзив
15:35 • 1776 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 4440 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38 • 9398 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41 • 13377 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 17044 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 19447 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 33949 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19183 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 34752 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 37180 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
98%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Бердянську злетіли в повітря загарбники з технікою: ГУР показало відеоVideo1 грудня, 07:10 • 14661 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 19089 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 24064 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 15345 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 13166 перегляди
Публікації
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto16:00 • 1350 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 13178 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 24077 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 33944 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 34741 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Емманюель Макрон
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Бельгія
Європа
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 15362 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 19102 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 79180 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 56215 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 72512 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дія (сервіс)
Золото

Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживати

Київ • УНН

 • 1356 перегляди

Кунжут є джерелом кальцію, магнію та фосфору, а його пророщування збільшує вміст кальцію до 1500 мг на 100 грамів. Проте, кунжут може бути сильним алергеном та не рекомендований при варикозі, тромбах, вагітності, низькому тиску та хворобах нирок.

Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживати
Фото: pixabay

Кунжут - не просто східний додаток до страв, це джерело кальцію, магнію та фосфору. Він дуже корисний якщо правильно його вживати, а саме: у сирому, термічно необробленому вигляді, проте його корисні властивості залежать від способу вживання - пише УНН.

Деталі

Насіння кунжуту складається з мононенасичених жирів, що сприяють зниженню холестерину. Якщо кунжут обсмажити, білок буде засвоюватись краще, а саме підсмажене насіння виробить протеїн. Антиоксиданти у складі кунжуту знижують артеріальний тиск, а вміст магнію корисний для серця.

Найбільша користь - кальцій

Проте кальцій - це те, чим найбільше славиться кунжут, проте звичайний сирий кунжут містить 975 мг кальцію на 100 грамів, але цю цифру можна збільшити аж до 1500 мг просто проростивши його. А ферменти сприятимуть кращому засвоєнню кальцію в організмі.

Баклажани на зиму: 5 апетитних рецептів для справжніх гурманів03.11.25, 14:26 • 5185 переглядiв

Тож, пророщення кунжуту займає 1-3 дні. Для цього потрібно обрати ємність з плоским та дном, промите насіння викласти в один шар, накрити його тонкою марлею та залити теплою водою, так, що б все насіння було занурене у рідину. Ставимо ємність у тепле та темне місце і чекаємо. Готові паростки потрібно промити водою і все, вони готові до споживання. Зверніть увагу, що денна норма цього продукту 50 -100 г, його можна вживати як і просто, так і в стравах. Такий кунжут зміцнює кістки, нігті, відновлює зубну емаль та корисний при артриті та остеохондрозі.

Кому слід бути обережним із споживанням кунжуту

Варто звернути увагу на те, що попри свої корисні властивості кунжут виступає сильним алергеном, особливо для дітей. Ще однією негативною стороною є те, що вживання кунжуту сприяє згортанню крові, тому його не рекомендується вживати при варикозі й тромбах. Обережними також при споживанні кунжуту слід бути вагітним, людям зі зниженим артеріальним тиском та хворобами нирок.

Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціон14.11.25, 14:13 • 62802 перегляди

Олександра Месенко

Здоров'яЛайфхакиПублікації