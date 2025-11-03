Баклажани на зиму: 5 апетитних рецептів для справжніх гурманів

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:56 • 18147 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
08:49 • 23989 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34 • 23498 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
08:31 • 22778 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго
08:09 • 21027 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16 • 25201 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42 • 40111 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 71960 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 70602 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 56894 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ - Трамп3 листопада, 02:46 • 25331 перегляди
Сі Цзіньпін "знає про наслідки" вторгнення на Тайвань - Президент США3 листопада, 03:22 • 23154 перегляди
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп3 листопада, 04:21 • 25597 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto07:42 • 24928 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів08:40 • 19935 перегляди
Публікації
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк12:30 • 780 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради10:27 • 10444 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів08:40 • 20007 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto07:42 • 25013 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 71960 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Сі Цзіньпін
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto10:50 • 4820 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка10:05 • 7828 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 23540 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 44862 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 95024 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Шахед-136
Золото

Баклажани на зиму: 5 апетитних рецептів для справжніх гурманів

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Представлено п'ять перевірених рецептів приготування баклажанів на зиму, включаючи варіанти "як гриби", мариновані, по-грузинськи, по-корейськи та без стерилізації. Кожен рецепт детально описує інгредієнти та покроковий процес приготування, обіцяючи смачні та ароматні закуски.

Баклажани на зиму: 5 апетитних рецептів для справжніх гурманів

Щоб урізноманітнити зимовий стіл смачними та ароматними закусками УНН пропонує 5 перевірених рецептів для приготування баклажанів на зиму. Кожен варіант вирізняється своїм смаковим акцентом, але об’єднує їх одне - простота та неймовірна користь для вашої родини.

Баклажани як гриби на зиму

Інгредієнти:

  • 2,5 кг баклажанів;
    • 70–100 г часнику;
      • 2,5 ст. солі (без верху);
        • 150 мл олії;
          • Пучок кропу та петрушки;
            • 120 мл оцту (6%);
              • 1 гострий перець;
                • 1 ч. л. хмелі-сунелі;
                  • 3 лаврові листочки.

                    Приготування:

                    1. Наріжте баклажани кубиками. Можна очистити шкірку для ніжнішого смаку, але частина шматочків може втратити форму під час стерилізації.
                      1.  У велику каструлю налийте воду, додайте лаврові листочки та доведіть до кипіння. Засипте баклажани і варіть 3 хвилини після повторного закипання, помішуючи. Потім перекладіть на друшляк.
                        1.  У окремому посуді змішайте дрібно порубану зелень, часник, гострий перець (кільцями), сіль, хмелі-сунелі, оцет та олію.
                          1.  Обережно додайте заправку до баклажанів і добре перемішайте. Перевірте на сіль та при потребі досоліть.
                            1.  Розкладіть баклажани у чисті банки, не утрамбовуючи сильно, час від часу трохи струшуючи тару.
                              1.  Помістіть заповнені банки у каструлю з водою і стерилізуйте 12–13 хвилин після закипання.
                                1.  Щільно закрийте банки кришками та загорніть до повного остигання.

                                  Мариновані баклажани на зиму

                                  Інгредієнти:

                                  • 1 кг баклажанів;
                                    • 1 середня головка часнику;
                                      • 1–2 гіркі перці;
                                        • 1,2 л води;
                                          • 1 ст. л. солі (без гірки);
                                            • 1 ст. л. цукру;
                                              • 2 лаврових листки;
                                                • 2–3 горошини запашного перцю;
                                                  • 4 гвоздики;
                                                    • 6 ст. л. оцту (9%);
                                                      • 125 мл олії.

                                                        Приготування:

                                                        1.  У каструлі змішайте воду, сіль, цукор, лавровий лист, запашний перець і гвоздику. Доведіть до кипіння.
                                                          1.  Наріжте баклажани середніми шматочками. Часник очистіть і дрібно поріжте, гіркий перець подрібніть.
                                                            1.  Коли маринад закипить, влийте оцет, перемішайте і додайте баклажани. Проварюйте 5–7 хвилин, відкиньте на друшляк, щоб стекла зайва рідина.
                                                              1. У широкій сковороді розігрійте олію, обсмажте часник і гіркий перець 1 хвилину, потім додайте баклажани і обсмажуйте ще 3 хвилини.
                                                                1.  Розкладіть баклажани у стерилізовані банки, додайте зверху трохи олії зі сковороди.
                                                                  1.  Герметично закрийте банки, укутайте і після остигання зберігайте у прохолодному місці.

                                                                    Пікантні баклажани по-грузинськи на зиму

                                                                    Інгредієнти:

                                                                    • 1,8 кг баклажанів;
                                                                      • 400 г солодких перців;
                                                                        • 3 середні головки часнику (≈100 г);
                                                                          • 1 гіркий перець;
                                                                            • 2–3 ст. л. солі;
                                                                              • 2 ст. л. цукру;
                                                                                • 80 мл олії;
                                                                                  • 80 мл оцту (9%).

                                                                                    Приготування:

                                                                                    1. Наріжте неочищені баклажани кільцями товщиною 1,5 см. Посипте сіллю, струшуйте та залиште на півгодини, щоб пустили сік.
                                                                                      1. Часник та обидва види перцю подрібніть у м’ясорубці разом із насінням. Додайте цукор і оцет, поставте на вогонь і доведіть до кипіння.
                                                                                        1.  Злийте сік із баклажанів, промийте у холодній воді та злегка відтисніть.
                                                                                          1. Обсмажте баклажанні кружечки на олії до легкого золотистого кольору. За бажанням можна запекти їх у духовці для меншої жирності.
                                                                                            1. У стерилізовані банки щільно укладайте баклажани, обмокаючи кожен у пряну заливку. Порожні місця також залийте аджикою.
                                                                                              1. Банки обробляйте у каструлі з водою 15 хвилин від закипання.
                                                                                                1. Після охолодження зберігайте у прохолодному місці. Можна також залишити в холодильнику і через пару днів закуска буде готова до вживання.

                                                                                                  Баклажани по-корейськи

                                                                                                  Інгредієнти:

                                                                                                  • 3 середні баклажани;
                                                                                                    • 1 пучок зеленої цибулі;
                                                                                                      • 5 зубчиків часнику;
                                                                                                        • 40 мл соєвого соусу;
                                                                                                          • ½ лимона;
                                                                                                            • 10 г цукру;
                                                                                                              • Мелений червоний перець – за смаком;
                                                                                                                • Кунжутні насіння – за смаком.

                                                                                                                  Спосіб приготування:

                                                                                                                  1. Баклажани помити, обрізати хвостики та розрізати вздовж.
                                                                                                                    1. Половинки баклажанів обгорнути фольгою або злегка натерти олією. Відправити в розігріту духовку на 20 хвилин. Баклажани мають стати пружними, але не сирими.
                                                                                                                      1. Готові баклажани охолодити, нарізати невеликими шматочками і перекласти у глибоку миску.
                                                                                                                        1. Цибулю та часник промити, дрібно нарізати і додати до баклажанів.
                                                                                                                          1.  Додати соєвий соус, вичавити сік половини лимона, всипати цукор, червоний перець і кунжутні насіння.
                                                                                                                            1. Ретельно перемішати всі інгредієнти і поставити в холодильник на кілька годин.
                                                                                                                              1. Після охолодження закуска готова до подачі. Смачного!

                                                                                                                                Баклажани без стерилізації та без томатів

                                                                                                                                Інгредієнти:

                                                                                                                                • 1 кг баклажан;
                                                                                                                                  • 2 болгарських перці;
                                                                                                                                    • 1 стручок гіркого перцю;
                                                                                                                                      • 5–6 зубчиків часнику;
                                                                                                                                        • 2 ст. ложки солі;
                                                                                                                                          • 2 ст. ложки цукру;
                                                                                                                                            • 80 мл 9% оцту;
                                                                                                                                              • Рослинна олія – для смаження.

                                                                                                                                                Спосіб приготування:

                                                                                                                                                1. Баклажани нарізати шматочками і присолити, щоб вони виділили сік. Потім рідину злити.
                                                                                                                                                  1. Обсмажити баклажанні шматочки на рослинній олії до золотистої скоринки. Готові шматочки перекласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
                                                                                                                                                    1. Болгарські перці, гіркий перець (без насіння) та часник прокрутити через м’ясорубку. Додати сіль, цукор і оцет. Масу довести до кипіння і проварити 3–4 хвилини.
                                                                                                                                                      1. У киплячу заливку перекласти обсмажені баклажани та гасити 10 хвилин.
                                                                                                                                                        1. Гарячі баклажани розподілити по стерильних банках та герметично закрити кришками.
                                                                                                                                                          1. Ароматні помірно гострі баклажани можна зберігати в умовах кімнати.

                                                                                                                                                            Лілія Подоляк

                                                                                                                                                            ЛайфхакиКулінар
                                                                                                                                                            Гриби