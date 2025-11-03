Баклажани на зиму: 5 апетитних рецептів для справжніх гурманів
Щоб урізноманітнити зимовий стіл смачними та ароматними закусками УНН пропонує 5 перевірених рецептів для приготування баклажанів на зиму. Кожен варіант вирізняється своїм смаковим акцентом, але об’єднує їх одне - простота та неймовірна користь для вашої родини.
Баклажани як гриби на зиму
Інгредієнти:
- 2,5 кг баклажанів;
- 70–100 г часнику;
- 2,5 ст. солі (без верху);
- 150 мл олії;
- Пучок кропу та петрушки;
- 120 мл оцту (6%);
- 1 гострий перець;
- 1 ч. л. хмелі-сунелі;
- 3 лаврові листочки.
Приготування:
- Наріжте баклажани кубиками. Можна очистити шкірку для ніжнішого смаку, але частина шматочків може втратити форму під час стерилізації.
- У велику каструлю налийте воду, додайте лаврові листочки та доведіть до кипіння. Засипте баклажани і варіть 3 хвилини після повторного закипання, помішуючи. Потім перекладіть на друшляк.
- У окремому посуді змішайте дрібно порубану зелень, часник, гострий перець (кільцями), сіль, хмелі-сунелі, оцет та олію.
- Обережно додайте заправку до баклажанів і добре перемішайте. Перевірте на сіль та при потребі досоліть.
- Розкладіть баклажани у чисті банки, не утрамбовуючи сильно, час від часу трохи струшуючи тару.
- Помістіть заповнені банки у каструлю з водою і стерилізуйте 12–13 хвилин після закипання.
- Щільно закрийте банки кришками та загорніть до повного остигання.
Мариновані баклажани на зиму
Інгредієнти:
- 1 кг баклажанів;
- 1 середня головка часнику;
- 1–2 гіркі перці;
- 1,2 л води;
- 1 ст. л. солі (без гірки);
- 1 ст. л. цукру;
- 2 лаврових листки;
- 2–3 горошини запашного перцю;
- 4 гвоздики;
- 6 ст. л. оцту (9%);
- 125 мл олії.
Приготування:
- У каструлі змішайте воду, сіль, цукор, лавровий лист, запашний перець і гвоздику. Доведіть до кипіння.
- Наріжте баклажани середніми шматочками. Часник очистіть і дрібно поріжте, гіркий перець подрібніть.
- Коли маринад закипить, влийте оцет, перемішайте і додайте баклажани. Проварюйте 5–7 хвилин, відкиньте на друшляк, щоб стекла зайва рідина.
- У широкій сковороді розігрійте олію, обсмажте часник і гіркий перець 1 хвилину, потім додайте баклажани і обсмажуйте ще 3 хвилини.
- Розкладіть баклажани у стерилізовані банки, додайте зверху трохи олії зі сковороди.
- Герметично закрийте банки, укутайте і після остигання зберігайте у прохолодному місці.
Пікантні баклажани по-грузинськи на зиму
Інгредієнти:
- 1,8 кг баклажанів;
- 400 г солодких перців;
- 3 середні головки часнику (≈100 г);
- 1 гіркий перець;
- 2–3 ст. л. солі;
- 2 ст. л. цукру;
- 80 мл олії;
- 80 мл оцту (9%).
Приготування:
- Наріжте неочищені баклажани кільцями товщиною 1,5 см. Посипте сіллю, струшуйте та залиште на півгодини, щоб пустили сік.
- Часник та обидва види перцю подрібніть у м’ясорубці разом із насінням. Додайте цукор і оцет, поставте на вогонь і доведіть до кипіння.
- Злийте сік із баклажанів, промийте у холодній воді та злегка відтисніть.
- Обсмажте баклажанні кружечки на олії до легкого золотистого кольору. За бажанням можна запекти їх у духовці для меншої жирності.
- У стерилізовані банки щільно укладайте баклажани, обмокаючи кожен у пряну заливку. Порожні місця також залийте аджикою.
- Банки обробляйте у каструлі з водою 15 хвилин від закипання.
- Після охолодження зберігайте у прохолодному місці. Можна також залишити в холодильнику і через пару днів закуска буде готова до вживання.
Баклажани по-корейськи
Інгредієнти:
- 3 середні баклажани;
- 1 пучок зеленої цибулі;
- 5 зубчиків часнику;
- 40 мл соєвого соусу;
- ½ лимона;
- 10 г цукру;
- Мелений червоний перець – за смаком;
- Кунжутні насіння – за смаком.
Спосіб приготування:
- Баклажани помити, обрізати хвостики та розрізати вздовж.
- Половинки баклажанів обгорнути фольгою або злегка натерти олією. Відправити в розігріту духовку на 20 хвилин. Баклажани мають стати пружними, але не сирими.
- Готові баклажани охолодити, нарізати невеликими шматочками і перекласти у глибоку миску.
- Цибулю та часник промити, дрібно нарізати і додати до баклажанів.
- Додати соєвий соус, вичавити сік половини лимона, всипати цукор, червоний перець і кунжутні насіння.
- Ретельно перемішати всі інгредієнти і поставити в холодильник на кілька годин.
- Після охолодження закуска готова до подачі. Смачного!
Баклажани без стерилізації та без томатів
Інгредієнти:
- 1 кг баклажан;
- 2 болгарських перці;
- 1 стручок гіркого перцю;
- 5–6 зубчиків часнику;
- 2 ст. ложки солі;
- 2 ст. ложки цукру;
- 80 мл 9% оцту;
- Рослинна олія – для смаження.
Спосіб приготування:
- Баклажани нарізати шматочками і присолити, щоб вони виділили сік. Потім рідину злити.
- Обсмажити баклажанні шматочки на рослинній олії до золотистої скоринки. Готові шматочки перекласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
- Болгарські перці, гіркий перець (без насіння) та часник прокрутити через м’ясорубку. Додати сіль, цукор і оцет. Масу довести до кипіння і проварити 3–4 хвилини.
- У киплячу заливку перекласти обсмажені баклажани та гасити 10 хвилин.
- Гарячі баклажани розподілити по стерильних банках та герметично закрити кришками.
- Ароматні помірно гострі баклажани можна зберігати в умовах кімнати.