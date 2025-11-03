Баклажаны на зиму: 5 аппетитных рецептов для настоящих гурманов

$42.080.01
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителей
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителей
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноября
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 74914 просмотра
УНН Lite
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихом
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+Film
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сына
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябре
Баклажаны на зиму: 5 аппетитных рецептов для настоящих гурманов

Киев • УНН

 • 1208 просмотра

Представлено пять проверенных рецептов приготовления баклажанов на зиму, включая варианты "как грибы", маринованные, по-грузински, по-корейски и без стерилизации. Каждый рецепт подробно описывает ингредиенты и пошаговый процесс приготовления, обещая вкусные и ароматные закуски.

Баклажаны на зиму: 5 аппетитных рецептов для настоящих гурманов

Чтобы разнообразить зимний стол вкусными и ароматными закусками, УНН предлагает 5 проверенных рецептов приготовления баклажанов на зиму. Каждый вариант отличается своим вкусовым акцентом, но объединяет их одно - простота и невероятная польза для вашей семьи.

Баклажаны как грибы на зиму

Ингредиенты:

  • 2,5 кг баклажанов;
    • 70–100 г чеснока;
      • 2,5 ст. соли (без верха);
        • 150 мл масла;
          • Пучок укропа и петрушки;
            • 120 мл уксуса (6%);
              • 1 острый перец;
                • 1 ч. л. хмели-сунели;
                  • 3 лавровых листа.

                    Приготовление:

                    1. Нарежьте баклажаны кубиками. Можно очистить кожуру для более нежного вкуса, но часть кусочков может потерять форму во время стерилизации.
                      1.  В большую кастрюлю налейте воду, добавьте лавровые листья и доведите до кипения. Засыпьте баклажаны и варите 3 минуты после повторного закипания, помешивая. Затем переложите на дуршлаг.
                        1.  В отдельной посуде смешайте мелко порубленную зелень, чеснок, острый перец (кольцами), соль, хмели-сунели, уксус и масло.
                          1.  Осторожно добавьте заправку к баклажанам и хорошо перемешайте. Проверьте на соль и при необходимости досолите.
                            1.  Разложите баклажаны в чистые банки, не утрамбовывая сильно, время от времени немного встряхивая тару.
                              1.  Поместите заполненные банки в кастрюлю с водой и стерилизуйте 12–13 минут после закипания.
                                1.  Плотно закройте банки крышками и заверните до полного остывания.

                                  Маринованные баклажаны на зиму

                                  Ингредиенты:

                                  • 1 кг баклажанов;
                                    • 1 средняя головка чеснока;
                                      • 1–2 горьких перца;
                                        • 1,2 л воды;
                                          • 1 ст. л. соли (без горки);
                                            • 1 ст. л. сахара;
                                              • 2 лавровых листа;
                                                • 2–3 горошины душистого перца;
                                                  • 4 гвоздики;
                                                    • 6 ст. л. уксуса (9%);
                                                      • 125 мл масла.

                                                        Приготовление:

                                                        1.  В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, лавровый лист, душистый перец и гвоздику. Доведите до кипения.
                                                          1.  Нарежьте баклажаны средними кусочками. Чеснок очистите и мелко порежьте, горький перец измельчите.
                                                            1.  Когда маринад закипит, влейте уксус, перемешайте и добавьте баклажаны. Проваривайте 5–7 минут, откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
                                                              1. В широкой сковороде разогрейте масло, обжарьте чеснок и горький перец 1 минуту, затем добавьте баклажаны и обжаривайте еще 3 минуты.
                                                                1.  Разложите баклажаны в стерилизованные банки, добавьте сверху немного масла со сковороды.
                                                                  1.  Герметично закройте банки, укутайте и после остывания храните в прохладном месте.

                                                                    Пикантные баклажаны по-грузински на зиму

                                                                    Ингредиенты:

                                                                    • 1,8 кг баклажанов;
                                                                      • 400 г сладких перцев;
                                                                        • 3 средние головки чеснока (≈100 г);
                                                                          • 1 горький перец;
                                                                            • 2–3 ст. л. соли;
                                                                              • 2 ст. л. сахара;
                                                                                • 80 мл масла;
                                                                                  • 80 мл уксуса (9%).

                                                                                    Приготовление:

                                                                                    1. Нарежьте неочищенные баклажаны кольцами толщиной 1,5 см. Посыпьте солью, встряхните и оставьте на полчаса, чтобы пустили сок.
                                                                                      1. Чеснок и оба вида перца измельчите в мясорубке вместе с семенами. Добавьте сахар и уксус, поставьте на огонь и доведите до кипения.
                                                                                        1.  Слейте сок с баклажанов, промойте в холодной воде и слегка отожмите.
                                                                                          1. Обжарьте баклажанные кружочки на масле до легкого золотистого цвета. По желанию можно запечь их в духовке для меньшей жирности.
                                                                                            1. В стерилизованные банки плотно укладывайте баклажаны, обмакивая каждый в пряную заливку. Пустые места также залейте аджикой.
                                                                                              1. Банки обрабатывайте в кастрюле с водой 15 минут от закипания.
                                                                                                1. После охлаждения храните в прохладном месте. Можно также оставить в холодильнике и через пару дней закуска будет готова к употреблению.

                                                                                                  Баклажаны по-корейски

                                                                                                  Ингредиенты:

                                                                                                  • 3 средних баклажана;
                                                                                                    • 1 пучок зеленого лука;
                                                                                                      • 5 зубчиков чеснока;
                                                                                                        • 40 мл соевого соуса;
                                                                                                          • ½ лимона;
                                                                                                            • 10 г сахара;
                                                                                                              • Молотый красный перец – по вкусу;
                                                                                                                • Кунжутные семена – по вкусу.

                                                                                                                  Способ приготовления:

                                                                                                                  1. Баклажаны помыть, обрезать хвостики и разрезать вдоль.
                                                                                                                    1. Половинки баклажанов обернуть фольгой или слегка натереть маслом. Отправить в разогретую духовку на 20 минут. Баклажаны должны стать упругими, но не сырыми.
                                                                                                                      1. Готовые баклажаны охладить, нарезать небольшими кусочками и переложить в глубокую миску.
                                                                                                                        1. Лук и чеснок промыть, мелко нарезать и добавить к баклажанам.
                                                                                                                          1.  Добавить соевый соус, выжать сок половины лимона, всыпать сахар, красный перец и кунжутные семена.
                                                                                                                            1. Тщательно перемешать все ингредиенты и поставить в холодильник на несколько часов.
                                                                                                                              1. После охлаждения закуска готова к подаче. Приятного аппетита!

                                                                                                                                Баклажаны без стерилизации и без томатов

                                                                                                                                Ингредиенты:

                                                                                                                                • 1 кг баклажан;
                                                                                                                                  • 2 болгарских перца;
                                                                                                                                    • 1 стручок горького перца;
                                                                                                                                      • 5–6 зубчиков чеснока;
                                                                                                                                        • 2 ст. ложки соли;
                                                                                                                                          • 2 ст. ложки сахара;
                                                                                                                                            • 80 мл 9% уксуса;
                                                                                                                                              • Растительное масло – для жарки.

                                                                                                                                                Способ приготовления:

                                                                                                                                                1. Баклажаны нарезать кусочками и присолить, чтобы они выделили сок. Затем жидкость слить.
                                                                                                                                                  1. Обжарить баклажанные кусочки на растительном масле до золотистой корочки. Готовые кусочки переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
                                                                                                                                                    1. Болгарские перцы, горький перец (без семян) и чеснок прокрутить через мясорубку. Добавить соль, сахар и уксус. Массу довести до кипения и проварить 3–4 минуты.
                                                                                                                                                      1. В кипящую заливку переложить обжаренные баклажаны и тушить 10 минут.
                                                                                                                                                        1. Горячие баклажаны распределить по стерильным банкам и герметично закрыть крышками.
                                                                                                                                                          1. Ароматные умеренно острые баклажаны можно хранить в условиях комнаты.

                                                                                                                                                            Алла Киосак

