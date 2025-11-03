Баклажаны на зиму: 5 аппетитных рецептов для настоящих гурманов
Представлено пять проверенных рецептов приготовления баклажанов на зиму, включая варианты "как грибы", маринованные, по-грузински, по-корейски и без стерилизации. Каждый рецепт подробно описывает ингредиенты и пошаговый процесс приготовления, обещая вкусные и ароматные закуски.
Чтобы разнообразить зимний стол вкусными и ароматными закусками, УНН предлагает 5 проверенных рецептов приготовления баклажанов на зиму. Каждый вариант отличается своим вкусовым акцентом, но объединяет их одно - простота и невероятная польза для вашей семьи.
Баклажаны как грибы на зиму
Ингредиенты:
- 2,5 кг баклажанов;
- 70–100 г чеснока;
- 2,5 ст. соли (без верха);
- 150 мл масла;
- Пучок укропа и петрушки;
- 120 мл уксуса (6%);
- 1 острый перец;
- 1 ч. л. хмели-сунели;
- 3 лавровых листа.
Приготовление:
- Нарежьте баклажаны кубиками. Можно очистить кожуру для более нежного вкуса, но часть кусочков может потерять форму во время стерилизации.
- В большую кастрюлю налейте воду, добавьте лавровые листья и доведите до кипения. Засыпьте баклажаны и варите 3 минуты после повторного закипания, помешивая. Затем переложите на дуршлаг.
- В отдельной посуде смешайте мелко порубленную зелень, чеснок, острый перец (кольцами), соль, хмели-сунели, уксус и масло.
- Осторожно добавьте заправку к баклажанам и хорошо перемешайте. Проверьте на соль и при необходимости досолите.
- Разложите баклажаны в чистые банки, не утрамбовывая сильно, время от времени немного встряхивая тару.
- Поместите заполненные банки в кастрюлю с водой и стерилизуйте 12–13 минут после закипания.
- Плотно закройте банки крышками и заверните до полного остывания.
Маринованные баклажаны на зиму
Ингредиенты:
- 1 кг баклажанов;
- 1 средняя головка чеснока;
- 1–2 горьких перца;
- 1,2 л воды;
- 1 ст. л. соли (без горки);
- 1 ст. л. сахара;
- 2 лавровых листа;
- 2–3 горошины душистого перца;
- 4 гвоздики;
- 6 ст. л. уксуса (9%);
- 125 мл масла.
Приготовление:
- В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, лавровый лист, душистый перец и гвоздику. Доведите до кипения.
- Нарежьте баклажаны средними кусочками. Чеснок очистите и мелко порежьте, горький перец измельчите.
- Когда маринад закипит, влейте уксус, перемешайте и добавьте баклажаны. Проваривайте 5–7 минут, откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
- В широкой сковороде разогрейте масло, обжарьте чеснок и горький перец 1 минуту, затем добавьте баклажаны и обжаривайте еще 3 минуты.
- Разложите баклажаны в стерилизованные банки, добавьте сверху немного масла со сковороды.
- Герметично закройте банки, укутайте и после остывания храните в прохладном месте.
Пикантные баклажаны по-грузински на зиму
Ингредиенты:
- 1,8 кг баклажанов;
- 400 г сладких перцев;
- 3 средние головки чеснока (≈100 г);
- 1 горький перец;
- 2–3 ст. л. соли;
- 2 ст. л. сахара;
- 80 мл масла;
- 80 мл уксуса (9%).
Приготовление:
- Нарежьте неочищенные баклажаны кольцами толщиной 1,5 см. Посыпьте солью, встряхните и оставьте на полчаса, чтобы пустили сок.
- Чеснок и оба вида перца измельчите в мясорубке вместе с семенами. Добавьте сахар и уксус, поставьте на огонь и доведите до кипения.
- Слейте сок с баклажанов, промойте в холодной воде и слегка отожмите.
- Обжарьте баклажанные кружочки на масле до легкого золотистого цвета. По желанию можно запечь их в духовке для меньшей жирности.
- В стерилизованные банки плотно укладывайте баклажаны, обмакивая каждый в пряную заливку. Пустые места также залейте аджикой.
- Банки обрабатывайте в кастрюле с водой 15 минут от закипания.
- После охлаждения храните в прохладном месте. Можно также оставить в холодильнике и через пару дней закуска будет готова к употреблению.
Баклажаны по-корейски
Ингредиенты:
- 3 средних баклажана;
- 1 пучок зеленого лука;
- 5 зубчиков чеснока;
- 40 мл соевого соуса;
- ½ лимона;
- 10 г сахара;
- Молотый красный перец – по вкусу;
- Кунжутные семена – по вкусу.
Способ приготовления:
- Баклажаны помыть, обрезать хвостики и разрезать вдоль.
- Половинки баклажанов обернуть фольгой или слегка натереть маслом. Отправить в разогретую духовку на 20 минут. Баклажаны должны стать упругими, но не сырыми.
- Готовые баклажаны охладить, нарезать небольшими кусочками и переложить в глубокую миску.
- Лук и чеснок промыть, мелко нарезать и добавить к баклажанам.
- Добавить соевый соус, выжать сок половины лимона, всыпать сахар, красный перец и кунжутные семена.
- Тщательно перемешать все ингредиенты и поставить в холодильник на несколько часов.
- После охлаждения закуска готова к подаче. Приятного аппетита!
Баклажаны без стерилизации и без томатов
Ингредиенты:
- 1 кг баклажан;
- 2 болгарских перца;
- 1 стручок горького перца;
- 5–6 зубчиков чеснока;
- 2 ст. ложки соли;
- 2 ст. ложки сахара;
- 80 мл 9% уксуса;
- Растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Баклажаны нарезать кусочками и присолить, чтобы они выделили сок. Затем жидкость слить.
- Обжарить баклажанные кусочки на растительном масле до золотистой корочки. Готовые кусочки переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- Болгарские перцы, горький перец (без семян) и чеснок прокрутить через мясорубку. Добавить соль, сахар и уксус. Массу довести до кипения и проварить 3–4 минуты.
- В кипящую заливку переложить обжаренные баклажаны и тушить 10 минут.
- Горячие баклажаны распределить по стерильным банкам и герметично закрыть крышками.
- Ароматные умеренно острые баклажаны можно хранить в условиях комнаты.