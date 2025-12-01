Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблять

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Эксклюзив
15:35 • 822 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 2692 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 7980 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 12652 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 16425 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 19144 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 33160 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19046 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 34160 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 37106 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
88%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto1 декабря, 06:15 • 19787 просмотра
В Бердянске взлетели на воздух захватчики с техникой: ГУР показало видеоVideo1 декабря, 07:10 • 14063 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 18228 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 22991 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 14514 просмотра
публикации
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto16:00 • 114 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 12513 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 23031 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 33155 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 34157 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Михаил Федоров
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Франция
Флорида
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 14547 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 18262 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 78753 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 55981 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 72277 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дія (сервис)
Золото
Серия Airbus A320

Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблять

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Кунжут является источником кальция, магния и фосфора, а его проращивание увеличивает содержание кальция до 1500 мг на 100 граммов. Однако кунжут может быть сильным аллергеном и не рекомендован при варикозе, тромбах, беременности, низком давлении и болезнях почек.

Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблять
Фото: pixabay

Кунжут - не просто восточная добавка к блюдам, это источник кальция, магния и фосфора. Он очень полезен, если правильно его употреблять, а именно: в сыром, термически необработанном виде, однако его полезные свойства зависят от способа употребления - пишет УНН.

Детали

Семена кунжута состоят из мононенасыщенных жиров, способствующих снижению холестерина. Если кунжут обжарить, белок будет усваиваться лучше, а именно поджаренные семена выработают протеин. Антиоксиданты в составе кунжута снижают артериальное давление, а содержание магния полезно для сердца.

Наибольшая польза - кальций

Однако кальций - это то, чем больше всего славится кунжут, однако обычный сырой кунжут содержит 975 мг кальция на 100 граммов, но эту цифру можно увеличить до 1500 мг просто прорастив его. А ферменты будут способствовать лучшему усвоению кальция в организме.

Баклажаны на зиму: 5 аппетитных рецептов для настоящих гурманов03.11.25, 14:26 • 5183 просмотра

Итак, проращивание кунжута занимает 1-3 дня. Для этого нужно выбрать емкость с плоским дном, промытые семена выложить в один слой, накрыть их тонкой марлей и залить теплой водой, так, чтобы все семена были погружены в жидкость. Ставим емкость в теплое и темное место и ждем. Готовые ростки нужно промыть водой и все, они готовы к употреблению. Обратите внимание, что дневная норма этого продукта 50 -100 г, его можно употреблять как и просто, так и в блюдах. Такой кунжут укрепляет кости, ногти, восстанавливает зубную эмаль и полезен при артрите и остеохондрозе.

Кому следует быть осторожным с употреблением кунжута

Стоит обратить внимание на то, что несмотря на свои полезные свойства кунжут является сильным аллергеном, особенно для детей. Еще одной негативной стороной является то, что употребление кунжута способствует свертыванию крови, поэтому его не рекомендуется употреблять при варикозе и тромбах. Осторожными также при употреблении кунжута следует быть беременным, людям с пониженным артериальным давлением и болезнями почек.

Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рацион14.11.25, 14:13 • 62801 просмотр

Александра Месенко

ЗдоровьеЛайфхакипубликации