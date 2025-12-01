Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблять

Фото: pixabay

Кунжут - не просто восточная добавка к блюдам, это источник кальция, магния и фосфора. Он очень полезен, если правильно его употреблять, а именно: в сыром, термически необработанном виде, однако его полезные свойства зависят от способа употребления - пишет УНН.

Семена кунжута состоят из мононенасыщенных жиров, способствующих снижению холестерина. Если кунжут обжарить, белок будет усваиваться лучше, а именно поджаренные семена выработают протеин. Антиоксиданты в составе кунжута снижают артериальное давление, а содержание магния полезно для сердца.

Наибольшая польза - кальций

Однако кальций - это то, чем больше всего славится кунжут, однако обычный сырой кунжут содержит 975 мг кальция на 100 граммов, но эту цифру можно увеличить до 1500 мг просто прорастив его. А ферменты будут способствовать лучшему усвоению кальция в организме.

Итак, проращивание кунжута занимает 1-3 дня. Для этого нужно выбрать емкость с плоским дном, промытые семена выложить в один слой, накрыть их тонкой марлей и залить теплой водой, так, чтобы все семена были погружены в жидкость. Ставим емкость в теплое и темное место и ждем. Готовые ростки нужно промыть водой и все, они готовы к употреблению. Обратите внимание, что дневная норма этого продукта 50 -100 г, его можно употреблять как и просто, так и в блюдах. Такой кунжут укрепляет кости, ногти, восстанавливает зубную эмаль и полезен при артрите и остеохондрозе.

Кому следует быть осторожным с употреблением кунжута

Стоит обратить внимание на то, что несмотря на свои полезные свойства кунжут является сильным аллергеном, особенно для детей. Еще одной негативной стороной является то, что употребление кунжута способствует свертыванию крови, поэтому его не рекомендуется употреблять при варикозе и тромбах. Осторожными также при употреблении кунжута следует быть беременным, людям с пониженным артериальным давлением и болезнями почек.

