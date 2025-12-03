$42.340.08
У Дубліні Зеленський нагородив медиків за впровадження передових методик екстреної допомоги на фронті

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Президент України Володимир Зеленський нагородив медиків, які сприяють впровадженню передових методик екстреної медичної допомоги на фронті. Це відбулося на зустрічі з представниками Університетського коледжу Дубліна, які започаткували ініціативу UCD Ukraine Trauma Project.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з представниками дослідного освітнього центру, що є частиною Школи медицини Університетського коледжу Дубліна UCD Centre for Emergency Medical Science (CEMS).

Представники Університетського коледжу Дубліна спільно з українцями започаткували ініціативу UCD Ukraine Trauma Project. Її головна мета – знизити кількість смертей від масивних кровотеч на фронті. Парамедики в Ірландії вже понад десять років використовують для цього транексамову кислоту (ТХА), але на початку повномасштабного російського вторгнення в Україні не було такої системної можливості.

Ми дуже пишаємося тим, що такі люди разом із нашими воїнами й цивільними, з нашими лікарями. Ми дуже вдячні вам і вашому народу. І, звісно, особисто – за те, що ви розділили з нами біль цієї війни

- сказав Глава держави.

Зазначається, що за час існування цього проєкту відбулося вісім навчальних місій в Україні, підготовлені понад 600 відповідних фахівців і створена ірландсько-українська навчальна команда. Завдяки співпраці не лише збільшилася кількість врятованих життів у перші хвилини після поранень, а й зміцнилося партнерство між Україною та Ірландією.

Глава держави вручив відзнаку "Золоте серце" головному досліднику та голові проєкту Ukraine Trauma Джерарду Бері, консультантці-педіатру, неонатологу лікарні Ротонда, доценту кафедри Університетського коледжу Дубліна Людмилі Захарченко та заступнику голови проєкту Ukraine Trauma Крісу Фіцпатріку.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у Дубліні вручив відзнаки сім'ям ірландських добровольців, які віддали життя за Україну. Він передав рідним Грехема Дейла, Роберта Дігана та Олександра Рижука ордени "За мужність" ІІІ ступеня.

Віта Зеленецька

