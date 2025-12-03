У Дубліні Зеленський нагородив медиків за впровадження передових методик екстреної допомоги на фронті

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Університетського коледжу Дубліна нагородив медиків, які сприяють впровадженню в Україні передових методик екстреної медичної допомоги на фронті. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Офісу президента України.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з представниками дослідного освітнього центру, що є частиною Школи медицини Університетського коледжу Дубліна UCD Centre for Emergency Medical Science (CEMS).

Представники Університетського коледжу Дубліна спільно з українцями започаткували ініціативу UCD Ukraine Trauma Project. Її головна мета – знизити кількість смертей від масивних кровотеч на фронті. Парамедики в Ірландії вже понад десять років використовують для цього транексамову кислоту (ТХА), але на початку повномасштабного російського вторгнення в Україні не було такої системної можливості.

Ми дуже пишаємося тим, що такі люди разом із нашими воїнами й цивільними, з нашими лікарями. Ми дуже вдячні вам і вашому народу. І, звісно, особисто – за те, що ви розділили з нами біль цієї війни - сказав Глава держави.

Зазначається, що за час існування цього проєкту відбулося вісім навчальних місій в Україні, підготовлені понад 600 відповідних фахівців і створена ірландсько-українська навчальна команда. Завдяки співпраці не лише збільшилася кількість врятованих життів у перші хвилини після поранень, а й зміцнилося партнерство між Україною та Ірландією.

Глава держави вручив відзнаку "Золоте серце" головному досліднику та голові проєкту Ukraine Trauma Джерарду Бері, консультантці-педіатру, неонатологу лікарні Ротонда, доценту кафедри Університетського коледжу Дубліна Людмилі Захарченко та заступнику голови проєкту Ukraine Trauma Крісу Фіцпатріку.

