"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремлі
2 грудня, 12:35 • 18602 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 54369 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 41028 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 33629 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 31499 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 57704 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 54292 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 60770 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 52735 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
Автори
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 54376 перегляди
Зеленський передав нагороди рідним ірландських добровольців, які загинули, захищаючи Україну

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Президент України Володимир Зеленський у Дубліні вручив відзнаки сім'ям ірландських добровольців, які віддали життя за Україну. Він передав рідним Грехема Дейла, Роберта Дігана та Олександра Рижука ордени "За мужність" ІІІ ступеня.

Зеленський передав нагороди рідним ірландських добровольців, які загинули, захищаючи Україну

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Дубліні 2 грудня вручив відзнаки сім’ям ірландських добровольців-військових, які загинули, захищаючи Україну. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Офісу президента України.

Деталі

У Дубліні Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з рідними ірландських військовослужбовців-добровольців, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії.

Для мене сьогодні честь побачити вас, познайомитися з вами й особисто передати вам нагороди ваших дітей, які віддали життя за Україну. Це честь для України. Такою високою ціною захищали свободу нашого народу

- сказав Глава держави.

Володимир Зеленський висловив співчуття та подякував за виховання людей, які жили так далеко від України, але віддали свої життя в боротьбі за її свободу. 

Ми дуже поважаємо ваших дітей. Я дуже пишаюся ними. Кожного разу, коли я вручаю нагороди в Україні й коли я дивлюся на рідних, матерів і батьків, я відчуваю цей біль. І ми хочемо розділити це з вами сьогодні. Дуже пишаємося вашими сильними людьми. Вони герої, усі вони – справжні герої. І не лише для нашої країни

- зазначив Президент України.

Він передав рідним солдатів Грехема Дейла, Роберта Дігана та Олександра Рижука ордени "За мужність" ІІІ ступеня, яких воїни удостоєні посмертно.

Нагадаємо

Володимир Зеленський під час візиту до Ірландії зустрівся з представниками місцевого бізнесу, закликавши їх інвестувати в Україну для посилення її стійкості та відбудови. Президент відзначив великий інтерес ірландських компаній до співпраці та висловив сподівання на подальше зміцнення взаємодії.

Україна готова розпочати переговори про вступ до ЄС негайно - Зеленський02.12.25, 22:42 • 1350 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Ірландія
Володимир Зеленський
Україна
Олена Зеленська