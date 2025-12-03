Зеленський передав нагороди рідним ірландських добровольців, які загинули, захищаючи Україну

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Дубліні 2 грудня вручив відзнаки сім’ям ірландських добровольців-військових, які загинули, захищаючи Україну. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Офісу президента України.

Деталі

У Дубліні Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з рідними ірландських військовослужбовців-добровольців, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії.

Для мене сьогодні честь побачити вас, познайомитися з вами й особисто передати вам нагороди ваших дітей, які віддали життя за Україну. Це честь для України. Такою високою ціною захищали свободу нашого народу - сказав Глава держави.

Володимир Зеленський висловив співчуття та подякував за виховання людей, які жили так далеко від України, але віддали свої життя в боротьбі за її свободу.

Ми дуже поважаємо ваших дітей. Я дуже пишаюся ними. Кожного разу, коли я вручаю нагороди в Україні й коли я дивлюся на рідних, матерів і батьків, я відчуваю цей біль. І ми хочемо розділити це з вами сьогодні. Дуже пишаємося вашими сильними людьми. Вони герої, усі вони – справжні герої. І не лише для нашої країни - зазначив Президент України.

Він передав рідним солдатів Грехема Дейла, Роберта Дігана та Олександра Рижука ордени "За мужність" ІІІ ступеня, яких воїни удостоєні посмертно.

Нагадаємо

Володимир Зеленський під час візиту до Ірландії зустрівся з представниками місцевого бізнесу, закликавши їх інвестувати в Україну для посилення її стійкості та відбудови. Президент відзначив великий інтерес ірландських компаній до співпраці та висловив сподівання на подальше зміцнення взаємодії.

