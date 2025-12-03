$42.340.08
Зеленский передал награды родным ирландских добровольцев, погибших, защищая Украину

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский в Дублине вручил награды семьям ирландских добровольцев, отдавших жизнь за Украину. Он передал родным Грэма Дейла, Роберта Дигана и Александра Рыжука ордена "За мужество" III степени.

Зеленский передал награды родным ирландских добровольцев, погибших, защищая Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Дублине 2 декабря вручил награды семьям ирландских добровольцев-военных, погибших, защищая Украину. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

Детали

В Дублине Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с родными ирландских военнослужащих-добровольцев, погибших, защищая Украину от российской агрессии.

Для меня сегодня честь увидеть вас, познакомиться с вами и лично передать вам награды ваших детей, отдавших жизнь за Украину. Это честь для Украины. Такой высокой ценой защищали свободу нашего народа

- сказал Глава государства.

Владимир Зеленский выразил соболезнования и поблагодарил за воспитание людей, которые жили так далеко от Украины, но отдали свои жизни в борьбе за ее свободу. 

Мы очень уважаем ваших детей. Я очень горжусь ими. Каждый раз, когда я вручаю награды в Украине и когда я смотрю на родных, матерей и отцов, я чувствую эту боль. И мы хотим разделить это с вами сегодня. Очень гордимся вашими сильными людьми. Они герои, все они – настоящие герои. И не только для нашей страны

- отметил Президент Украины.

Он передал родным солдат Грэма Дейла, Роберта Дигана и Александра Рыжука ордена "За мужество" III степени, которых воины удостоены посмертно.

Напомним

Владимир Зеленский во время визита в Ирландию встретился с представителями местного бизнеса, призвав их инвестировать в Украину для усиления ее устойчивости и восстановления. Президент отметил большой интерес ирландских компаний к сотрудничеству и выразил надежду на дальнейшее укрепление взаимодействия.

Вита Зеленецкая

