В Дублине Зеленский наградил медиков за внедрение передовых методик экстренной помощи на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Университетского колледжа Дублина наградил медиков, способствующих внедрению в Украине передовых методик экстренной медицинской помощи на фронте. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

Подробности

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с представителями исследовательского образовательного центра, являющегося частью Школы медицины Университетского колледжа Дублина UCD Centre for Emergency Medical Science (CEMS).

Представители Университетского колледжа Дублина совместно с украинцами положили начало инициативе UCD Ukraine Trauma Project. Ее главная цель – снизить количество смертей от массивных кровотечений на фронте. Парамедики в Ирландии уже более десяти лет используют для этого транексамовую кислоту (ТХА), но в начале полномасштабного российского вторжения в Украине не было такой системной возможности.

Мы очень гордимся тем, что такие люди вместе с нашими воинами и гражданскими, с нашими врачами. Мы очень благодарны вам и вашему народу. И, конечно, лично – за то, что вы разделили с нами боль этой войны - сказал Глава государства.

Отмечается, что за время существования этого проекта состоялось восемь учебных миссий в Украине, подготовлены более 600 соответствующих специалистов и создана ирландско-украинская учебная команда. Благодаря сотрудничеству не только увеличилось количество спасенных жизней в первые минуты после ранений, но и укрепилось партнерство между Украиной и Ирландией.

Глава государства вручил награду "Золотое сердце" главному исследователю и главе проекта Ukraine Trauma Джерарду Бери, консультанту-педиатру, неонатологу больницы Ротонда, доценту кафедры Университетского колледжа Дублина Людмиле Захарченко и заместителю главы проекта Ukraine Trauma Крису Фицпатрику.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в Дублине вручил награды семьям ирландских добровольцев, отдавших жизнь за Украину. Он передал родным Грехема Дейла, Роберта Дигана и Александра Рыжука ордена "За мужество" III степени.

