В Україні виявили понад 24 тис. небезпечних іграшок, деякі з яких можуть спричинити токсичне отруєння - Держпродспоживслужба

Упродовж 2025 року Держпродспоживслужба виявили 55 видів небезпечної продукції, з них 28 - дитячі іграшки. Встановлено понад 24 000 одиниць іграшок, що не відповідали вимогам безпечності. Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби, передає УНН.

Деталі

У передсвятковий період традиційно зростає попит на іграшки та дитячі подарунки. Саме в цей час важливо приділити особливу увагу їхній безпечності, адже недобросовісні виробники та продавці можуть пропонувати продукцію, що становить ризики для здоров’я дітей. Держпродспоживслужба системно здійснює державний ринковий нагляд за нехарчовою продукцією, зокрема дитячими іграшками, з метою недопущення обігу небезпечних товарів - йдеться в повідомленні.

За результатами перевірок характеристик нехарчової продукції впродовж 2025 року:

виявлено 55 видів небезпечної продукції, з них 28 - дитячі іграшки;

проведено 70 планових та 85 позапланових заходів державного нагляду;

встановлено понад 24 000 одиниць іграшок, що не відповідали вимогам безпечності;

лабораторні дослідження підтвердили ризики: алергічні реакції, отруєння, хронічні токсичні впливи, пов’язані з перевищенням вмісту небезпечних хімічних речовин, а також невідповідністю конструктивних елементів.

Держпродспоживслужба рекомендує батькам звертати увагу на такі аспекти:

маркування українською мовою, зазначення імпортера/виробника та знак відповідності технічним регламентам;

відсутність різкого хімічного запаху, надійність кріплення деталей та відсутність гострих елементів;

виключення покупок на стихійних ринках або у продавців, які не можуть надати документи;

перевірку, чи не містить іграшка дрібних деталей, небезпечних для маленьких дітей;

наявність захищеного гвинтом відсіку для батарейок;

відповідність рівня шуму встановленим нормам;

попередню перевірку продукції на порталі “Увага”, де публікуються дані про небезпечні та вилучені з обігу товари.

