Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
19:56 • 2254 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський
16:56 • 10198 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
15:01 • 20615 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
4 грудня, 12:31 • 20198 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 33951 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 20223 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 20663 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 20887 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 29188 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
В Україні виявили понад 24 тис. небезпечних іграшок, деякі з яких можуть спричинити токсичне отруєння - Держпродспоживслужба

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Держпродспоживслужба за 2025 рік виявила 55 видів небезпечної продукції, з них 28 – дитячі іграшки. Встановлено понад 24 тисячі одиниць іграшок, що не відповідали вимогам безпечності, деякі з них можуть спричинити токсичне отруєння.

В Україні виявили понад 24 тис. небезпечних іграшок, деякі з яких можуть спричинити токсичне отруєння - Держпродспоживслужба

Упродовж 2025 року Держпродспоживслужба виявили 55 видів небезпечної продукції, з них 28 - дитячі іграшки. Встановлено понад 24 000 одиниць іграшок, що не відповідали вимогам безпечності. Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби, передає УНН.

Деталі

У передсвятковий період традиційно зростає попит на іграшки та дитячі подарунки. Саме в цей час важливо приділити особливу увагу їхній безпечності, адже недобросовісні виробники та продавці можуть пропонувати продукцію, що становить ризики для здоров’я дітей. Держпродспоживслужба системно здійснює державний ринковий нагляд за нехарчовою продукцією, зокрема дитячими іграшками, з метою недопущення обігу небезпечних товарів

- йдеться в повідомленні.

За результатами перевірок характеристик нехарчової продукції впродовж 2025 року:

  • виявлено 55 видів небезпечної продукції, з них 28 - дитячі іграшки;
    • проведено 70 планових та 85 позапланових заходів державного нагляду;
      • встановлено понад 24 000 одиниць іграшок, що не відповідали вимогам безпечності;
        • лабораторні дослідження підтвердили ризики: алергічні реакції, отруєння, хронічні токсичні впливи, пов’язані з перевищенням вмісту небезпечних хімічних речовин, а також невідповідністю конструктивних елементів.

          Держпродспоживслужба рекомендує батькам звертати увагу на такі аспекти:

          • маркування українською мовою, зазначення імпортера/виробника та знак відповідності технічним регламентам;
            • відсутність різкого хімічного запаху, надійність кріплення деталей та відсутність гострих елементів;
              • виключення покупок на стихійних ринках або у продавців, які не можуть надати документи;
                • перевірку, чи не містить іграшка дрібних деталей, небезпечних для маленьких дітей;
                  • наявність захищеного гвинтом відсіку для батарейок;
                    • відповідність рівня шуму встановленим нормам;
                      • попередню перевірку продукції на порталі “Увага”, де публікуються дані про небезпечні та вилучені з обігу товари.

                        Нагадаємо

                        В одному з магазинів на Івано-Франківщині під час планової перевірки спеціалісти Держпродспоживслужби виявили небезпечну іграшку.

                        СуспільствоЗдоров'я
                        Івано-Франківська область