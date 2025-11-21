На Івано-Франківщині виявили небезпечну іграшку "Качка з каченям"
Київ • УНН
На Івано-Франківщині виявили небезпечну м'яку іграшку "Качка з каченям" китайського виробництва. Вона не відповідає вимогам безпеки за маркуванням та показником розтягування, створюючи ризик удушення.
В одному з магазинів на Івано-Франківщині під час планової перевірки спеціалісти Держпродспоживслужби виявили небезпечну іграшку, передає УНН із посиланням на ГУ НП в Івано-Франківській області.
Деталі
Під час проведення перевірки фахівці відібрали зразок м’якої іграшки "Качка з каченям", ВL-22043С-35 см. На ній датою виготовлення був вказаний серпень 2024 року, штрих код: 2501000080507. Виробництво Китай.
Згідно протоколу випробувань даної іграшки, встановлено, що зразок не відповідає наступним вимогам:
- за маркуванням,
- за показником випробування розтягуванням, що вказує на наявність можливого ризику удушення або асфікції.
На підставі сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що вищезазначена продукція становить серйозний рівень загрози
У Держпродспоживслужбі повідомили, що було ухвалено рішення про вилучення продукції з обігу.
Застерігаємо споживачів щодо купівлі та користування згаданої продукції
