На Івано-Франківщині виявили небезпечну іграшку "Качка з каченям"

Київ • УНН

 • 942 перегляди

На Івано-Франківщині виявили небезпечну м'яку іграшку "Качка з каченям" китайського виробництва. Вона не відповідає вимогам безпеки за маркуванням та показником розтягування, створюючи ризик удушення.

На Івано-Франківщині виявили небезпечну іграшку "Качка з каченям"

В одному з магазинів на Івано-Франківщині під час планової перевірки спеціалісти Держпродспоживслужби виявили небезпечну іграшку, передає УНН із посиланням на ГУ НП в Івано-Франківській області.

Деталі

Під час проведення перевірки фахівці відібрали зразок м’якої іграшки "Качка з каченям", ВL-22043С-35 см. На ній датою виготовлення був вказаний серпень 2024 року, штрих код: 2501000080507. Виробництво Китай.

Згідно протоколу випробувань даної іграшки, встановлено, що зразок не відповідає наступним вимогам:

- за маркуванням,

- за показником випробування розтягуванням, що вказує на наявність можливого ризику удушення або асфікції.

На підставі сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що вищезазначена продукція становить серйозний рівень загрози 

- йдеться у повідомленні.

У Держпродспоживслужбі повідомили, що було ухвалено рішення про вилучення продукції з обігу.

Застерігаємо споживачів щодо купівлі та користування згаданої продукції 

- резюмували в Держпродспроживслужбі.

В дитячому харчуванні знайшли небезпечну речовину: Держпродспоживслужба вилучила продукт з обігу

Антоніна Туманова

Суспільство
Тварини
Івано-Франківська область
Китай