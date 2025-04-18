В дитячому харчуванні знайшли небезпечну речовину: Держпродспоживслужба вилучила продукт з обігу
Київ • УНН
Держпродспоживслужба Львівщини виявила охратоксин А у дитячому пюре Gerber, виробництва Suomen Nestle Оy. Продукт вилучено з обігу для подальшого знищення.
В дитячому харчуванні виробника Suomen Nestle Оy, яке експортувалось до України з Фінляндії, виявили охратоксину А. Фахівці вилучили цей продукт з обігу для подальшого знищення. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області передає УНН.
У зв'язку із повідомленням щодо харчових продуктів та кормів RASFF стосовно виявлення охратоксину А в дитячому харчуванні, яке експортувалось з Фінляндської Республіки (виробник: Suomen Nestle Оy) до України (отримувачі: ТОВ "НЕСТЛЕ УКРАЇНА) спеціалісти провели позапланове інспектування ТОВ "НестлеУкраїна
За результатами інспектування фахівці вилучили з обігу "Пюре овоче-м'ясне Gerber зі шматочками "Обід по-італійськи" для дітей із 10 місяців. Стерилізоване" (партія № 4304012001 та партія № 5029012001) для подальшого знищення цього продукту.
"Винесено рішення про відкликання та вилучення з обігу для подальшого знищення харчового продукту "Пюре овоче-м'ясне Gerber зі шматочками "Обід по-італійськи" для дітей із 10 місяців. Стерилізоване", - зазначили у Головному управлінні Держпродспоживслужби Львівщини.
Додамо
Охратоксин А - органічна сполука, що продукується мікроскопічними пліснявими грибами. Вона є харчовим забруднювачем, який створює загрозу для здоров'я та життя людини. Надзвичайно токсичний нейротоксин має сильну нефро- та гепатотоксичність, імуносупресор, викликає імунодефіцитні стани.
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