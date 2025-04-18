В детском питании обнаружили опасное вещество: Госпотребслужба изъяла продукт из обращения

В детском питании производителя Suomen Nestle Оy, которое экспортировалось в Украину из Финляндии, обнаружили охратоксин А. Специалисты изъяли этот продукт из оборота для дальнейшего уничтожения. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области передает УНН.

В связи с сообщением о пищевых продуктах и кормах RASFF относительно выявления охратоксина А в детском питании, которое экспортировалось из Финляндской Республики (производитель: Suomen Nestle Оy) в Украину (получатели: ООО "НЕСТЛЕ УКРАИНА) специалисты провели внеплановое инспектирование ООО "НестлеУкраина - говорится в сообщении.

По результатам инспектирования специалисты изъяли из оборота "Пюре овоще-мясное Gerber с кусочками "Обед по-итальянски" для детей с 10 месяцев. Стерилизованное" (партия № 4304012001 и партия № 5029012001) для дальнейшего уничтожения этого продукта.

"Вынесено решение об отзыве и изъятии из обращения для дальнейшего уничтожения пищевого продукта "Пюре овоще-мясное Gerber с кусочками "Обед по-итальянски" для детей с 10 месяцев. Стерилизованное", - отметили в Главном управлении Госпродпотребслужбы Львовщины.

Добавим

Охратоксин А - органическое соединение, продуцируемое микроскопическими плесневыми грибами. Она является пищевым загрязнителем, который создает угрозу для здоровья и жизни человека. Чрезвычайно токсичный нейротоксин обладает сильной нефро- и гепатотоксичностью, иммуносупрессор, вызывает иммунодефицитные состояния.

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