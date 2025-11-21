В Ивано-Франковской области обнаружили опасную игрушку "Утка с утенком"
В Ивано-Франковской области обнаружили опасную мягкую игрушку "Утка с утенком" китайского производства. Она не соответствует требованиям безопасности по маркировке и показателю растяжения, создавая риск удушения.
В одном из магазинов Ивано-Франковской области во время плановой проверки специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили опасную игрушку, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Ивано-Франковской области.
Детали
В ходе проверки специалисты отобрали образец мягкой игрушки "Утка с утенком", ВL-22043С-35 см. На ней датой изготовления был указан август 2024 года, штрих-код: 2501000080507. Производство Китай.
Согласно протоколу испытаний данной игрушки, установлено, что образец не соответствует следующим требованиям:
- по маркировке,
- по показателю испытания растяжением, что указывает на наличие возможного риска удушения или асфиксии.
На основании сценарного плана вероятности возникновения риска установлено, что вышеупомянутая продукция представляет серьезный уровень угрозы
В Госпродпотребслужбе сообщили, что было принято решение об изъятии продукции из оборота.
Предостерегаем потребителей относительно покупки и использования упомянутой продукции
