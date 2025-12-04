В Украине обнаружили более 24 тыс. опасных игрушек, некоторые из которых могут вызвать токсическое отравление - Госпродпотребслужба

В течение 2025 года Госпродпотребслужба выявила 55 видов опасной продукции, из них 28 - детские игрушки. Установлено более 24 000 единиц игрушек, не отвечавших требованиям безопасности. Об этом говорится на сайте Госпродпотребслужбы, передает УНН.

Подробности

В предпраздничный период традиционно растет спрос на игрушки и детские подарки. Именно в это время важно уделить особое внимание их безопасности, ведь недобросовестные производители и продавцы могут предлагать продукцию, представляющую риски для здоровья детей. Госпродпотребслужба системно осуществляет государственный рыночный надзор за непищевой продукцией, в частности детскими игрушками, с целью недопущения оборота опасных товаров - говорится в сообщении.

По результатам проверок характеристик непищевой продукции в течение 2025 года:

выявлено 55 видов опасной продукции, из них 28 - детские игрушки;

проведено 70 плановых и 85 внеплановых мероприятий государственного надзора;

установлено более 24 000 единиц игрушек, не отвечавших требованиям безопасности;

лабораторные исследования подтвердили риски: аллергические реакции, отравления, хронические токсические воздействия, связанные с превышением содержания опасных химических веществ, а также несоответствием конструктивных элементов.

Госпродпотребслужба рекомендует родителям обращать внимание на следующие аспекты:

маркировка на украинском языке, указание импортера/производителя и знак соответствия техническим регламентам;

отсутствие резкого химического запаха, надежность крепления деталей и отсутствие острых элементов;

исключение покупок на стихийных рынках или у продавцов, которые не могут предоставить документы;

проверку, не содержит ли игрушка мелких деталей, опасных для маленьких детей;

наличие защищенного винтом отсека для батареек;

соответствие уровня шума установленным нормам;

предварительную проверку продукции на портале “Внимание”, где публикуются данные об опасных и изъятых из оборота товарах.

