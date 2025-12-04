В Украине обнаружили более 24 тыс. опасных игрушек, некоторые из которых могут вызвать токсическое отравление - Госпродпотребслужба
Киев • УНН
Госпродпотребслужба за 2025 год выявила 55 видов опасной продукции, из них 28 – детские игрушки. Установлено более 24 тысяч единиц игрушек, не отвечавших требованиям безопасности, некоторые из них могут вызвать токсическое отравление.
В течение 2025 года Госпродпотребслужба выявила 55 видов опасной продукции, из них 28 - детские игрушки. Установлено более 24 000 единиц игрушек, не отвечавших требованиям безопасности. Об этом говорится на сайте Госпродпотребслужбы, передает УНН.
Подробности
В предпраздничный период традиционно растет спрос на игрушки и детские подарки. Именно в это время важно уделить особое внимание их безопасности, ведь недобросовестные производители и продавцы могут предлагать продукцию, представляющую риски для здоровья детей. Госпродпотребслужба системно осуществляет государственный рыночный надзор за непищевой продукцией, в частности детскими игрушками, с целью недопущения оборота опасных товаров
По результатам проверок характеристик непищевой продукции в течение 2025 года:
- выявлено 55 видов опасной продукции, из них 28 - детские игрушки;
- проведено 70 плановых и 85 внеплановых мероприятий государственного надзора;
- установлено более 24 000 единиц игрушек, не отвечавших требованиям безопасности;
- лабораторные исследования подтвердили риски: аллергические реакции, отравления, хронические токсические воздействия, связанные с превышением содержания опасных химических веществ, а также несоответствием конструктивных элементов.
Госпродпотребслужба рекомендует родителям обращать внимание на следующие аспекты:
- маркировка на украинском языке, указание импортера/производителя и знак соответствия техническим регламентам;
- отсутствие резкого химического запаха, надежность крепления деталей и отсутствие острых элементов;
- исключение покупок на стихийных рынках или у продавцов, которые не могут предоставить документы;
- проверку, не содержит ли игрушка мелких деталей, опасных для маленьких детей;
- наличие защищенного винтом отсека для батареек;
- соответствие уровня шума установленным нормам;
- предварительную проверку продукции на портале “Внимание”, где публикуются данные об опасных и изъятых из оборота товарах.
Напомним
В одном из магазинов на Ивано-Франковщине во время плановой проверки специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили опасную игрушку.