Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
19:56 • 2578 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
16:56 • 10339 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
15:01 • 20846 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 20302 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 34091 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 20260 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 20704 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 20933 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 29236 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
В Украине обнаружили более 24 тыс. опасных игрушек, некоторые из которых могут вызвать токсическое отравление - Госпродпотребслужба

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Госпродпотребслужба за 2025 год выявила 55 видов опасной продукции, из них 28 – детские игрушки. Установлено более 24 тысяч единиц игрушек, не отвечавших требованиям безопасности, некоторые из них могут вызвать токсическое отравление.

В Украине обнаружили более 24 тыс. опасных игрушек, некоторые из которых могут вызвать токсическое отравление - Госпродпотребслужба

В течение 2025 года Госпродпотребслужба выявила 55 видов опасной продукции, из них 28 - детские игрушки. Установлено более 24 000 единиц игрушек, не отвечавших требованиям безопасности. Об этом говорится на сайте Госпродпотребслужбы, передает УНН.

Подробности

В предпраздничный период традиционно растет спрос на игрушки и детские подарки. Именно в это время важно уделить особое внимание их безопасности, ведь недобросовестные производители и продавцы могут предлагать продукцию, представляющую риски для здоровья детей. Госпродпотребслужба системно осуществляет государственный рыночный надзор за непищевой продукцией, в частности детскими игрушками, с целью недопущения оборота опасных товаров

- говорится в сообщении.

По результатам проверок характеристик непищевой продукции в течение 2025 года:

  • выявлено 55 видов опасной продукции, из них 28 - детские игрушки;
    • проведено 70 плановых и 85 внеплановых мероприятий государственного надзора;
      • установлено более 24 000 единиц игрушек, не отвечавших требованиям безопасности;
        • лабораторные исследования подтвердили риски: аллергические реакции, отравления, хронические токсические воздействия, связанные с превышением содержания опасных химических веществ, а также несоответствием конструктивных элементов.

          Госпродпотребслужба рекомендует родителям обращать внимание на следующие аспекты:

          • маркировка на украинском языке, указание импортера/производителя и знак соответствия техническим регламентам;
            • отсутствие резкого химического запаха, надежность крепления деталей и отсутствие острых элементов;
              • исключение покупок на стихийных рынках или у продавцов, которые не могут предоставить документы;
                • проверку, не содержит ли игрушка мелких деталей, опасных для маленьких детей;
                  • наличие защищенного винтом отсека для батареек;
                    • соответствие уровня шума установленным нормам;
                      • предварительную проверку продукции на портале “Внимание”, где публикуются данные об опасных и изъятых из оборота товарах.

                        Напомним

                        В одном из магазинов на Ивано-Франковщине во время плановой проверки специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили опасную игрушку.

                        Павел Башинский

