Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість

Голоси тих, хто вважає себе жертвами приватної клініки Odrex, стають гучнішими. Колишні пацієнти та родичі померлих більше не бояться розповідати свою правду. З кожним днем історій стає більше, а свідчення людей про можливі порушення в "Одрексі" – ставлять під ще більший сумнів якість медичних послуг, які надають у медзакладі. Чи зможе держава захистити українських пацієнтів та віднайти справедливість - читайте в матеріалі УНН.

Коли хворий звертається до приватної клініки – він розраховує на високий рівень сервісу та справді прогресивний рівень медичної допомоги. Адже ні для кого не секрет, що комплексне лікування захворювань у приватних медустановах може коштувати сотні тисяч гривень. Та, на жаль, дорого – не завжди означає якісно. Історії десятків пацієнтів, які проходили лікування в одеській клініці "Одрекс", можуть слугувати цьому яскравим підтвердженням. Колишні пацієнти та рідні тих, хто лікувався в клініці, розповідають про ймовірні факти підробки медичної документації, вимагання грошей, а також повторюваність помилок під час лікування пацієнтів, що дає підстави говорити про системність проблем у "Одрексі".

На фоні численних скарг та розповідей колишніх пацієнтів "Одрексу", що жахають, Міністерство охорони здоровʼя має провести позапланову комплексну перевірку всіх повʼязаних з клінікою Odrex ТОВ, що мають, видані регулятором медичні ліценції. Про це в ексклюзивному коментарі для УНН заявив народний депутат України Михайло Цимбалюк.

Це ліцензована діяльність, право на яку дає Міністерство охорони здоров'я – вони однозначно мали б провести свою перевірку. І дуже важливо, щоб ця перевірка була проведена не виходячи з медичної професійної корпоративності, але все-таки об'єктивно. Те, що держава дає можливість приватному бізнесу працювати у сфері медицини - це позитивно, бо в більшості європейських держав та Сполучених Штатах переважає приватний сектор надання медичних послуг. Але коли йдеться про життя і здоров'я пацієнта, яке гарантовано Україною як державою в Конституції – тут державні органи мають реагувати на такі факти, і кожен факт смерті пацієнта в клініках, як і державної, так і приватної форми власності, має розглядатися відповідно до закону – заявив Цимбалюк.

Як "Одрекс" змінює юридичні особи та працює під різними ліцензіями

Зараз клініка Odex надає медичні послуги на основі ліцензії, виданої МОЗ ще у 2012 році на ТОВ "Центр медицини", про що свідчить офіційний сайт клініки. І це при тому, що зараз в клініки є ще щонайменше дві інші ліцензії на інші ТОВ. Детальніше про те, як клініка змінює юридичних осіб, читайте в розслідуванні УНН.

Офіційний сайт одеської приватної клініки “Одрекс” odrex.ua

Тож поки Міністерство охорони здоровʼя перевіряє дотримання ліцензійних умов ТОВ "Дім медицини", яка фігурує в кримінальних провадженнях, щодо смерті пацієнта клініки Аднана Ківана, – медичний заклад продовжує працювати вже під іншою ТОВ та ліцензією, перевірка якої регулятором не проводилася. Народний депутат Михайло Цимбалюк вважає, що цьому випадку закон захистить постраждалих пацієнтів і якби юридично клініка не маскувалась – відповісти за свої дії їм таки доведеться.

Це не убезпечить їх від покарання. Це їхнє законне право, але головне, щоб тут не було маніпуляцій. Я думаю, що якщо був факт кримінального правопорушення, це не захистить їх, незалежно яким би видом діяльності вони не займалися, де б вони не перебували – їм доведеться давати відповіді на питання слідчих або суду – прокоментував народний депутат.

Чи достатньо підстав для анулювання ліцензії приватної клініки "Одрекс"?

Схожої думки дотримується й адвокат Attorneys at Law "Leshchenko & partners" Данило Трясов. У коментарі УНН він підкреслив, що МОЗ має право проводити позапланову перевірку у приватній клініці навіть у період дії воєнного стану, якщо є підстави вважати, що там відбуваються систематичні порушення законодавства і ліцензійних вимог. І масові скарги пацієнтів, які детально розповідають про факти можливих порушень – мають стати значущою підставою для МОЗ.

При цьому він застерігає, що МОЗ може формально посилатися на Постанову № 303, відмовляючи у перевірці, але це не означає, що перевірку неможливо ініціювати повторно.

У разі відмови, рекомендуємо подавати скаргу до МОЗ з підтвердженням (документальним) наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я, яка безпосередньо пов’язана з провадженням, зазначеним ліцензіатом господарської діяльності з медичної практики – пояснив Данило Трясов.

За словами Данила Трясова, якщо клініка не усуне порушення, зафіксовані під час позапланової перевірки, це може стати підставою для анулювання її ліцензії. У такий спосіб держава може не лише зафіксувати формальні порушення, а реально усунути загрозу для пацієнтів і не допустити повторення таких порушень.

Історії жертв "лікування" в Odrex, що жахають

Однією з найрезонансніших є смерть одеського девелопера Аднана Ківана, який проходив лікування в Odrex. За фактом його смерті відкрито кримінальні провадження, а двом лікарям клініки вже повідомлено про підозру. Їм інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта.

Саме ця справа стала поштовхом для того, щоб інші родини обʼєдналися та почали відкрито говорити про власний досвід лікування в клініці. Публічний резонанс виявився настільки значним, що на YouTube вийшов документальний фільм "Осине гніздо", у якому зібрані історії пацієнтів Odrex, які, за їхніми словами, зіткнулися з тяжкими ускладненнями та байдужістю або недбалістю медичного персоналу.

Однією з таких стала історія Світлани Гук. У 2019 році вона привела свого чоловіка до Odrex із пухлиною тимуса, сподіваючись на безпечну операцію та швидке одужання. Та замість малоінвазивного втручання, якого очікували, як розповіла жінка, лікарі виконали повну торакотомію. Стан чоловіка різко погіршився, його підключили до апарату "штучної нирки", а саму Світлану, за її словами, буквально засипали щоденними вимогами оплатити десятки тисяч гривень за лікування.

У той час, коли її чоловік боровся за життя, клініка, каже жінка, виявляла більшу зацікавленість у платежах, ніж у поясненнях. Найболючішим ударом стали підозри, що чоловіка після фактичної смерті могли утримувати на апаратах лише для продовження нарахування коштів – після чого на вдову подали до суду, вимагаючи оплатити "борг" у майже мільйон гривень, попри те, що вона вже заплатила більше ніж 42 тисячі доларів.

Не менш жахливою є історія Володимира, який каже, що звернувся до клініки лише зі слабкістю – і раптово опинився на операційному столі після заяв лікарів про "критичний стан". Уже наступного дня його дружині Ірині повідомили про 85% ураження легень, що вимагало введення Володимира у медикаментозну кому. За кілька тижнів реанімації, під час яких чоловік втратив близько 15 кг, клініка виявила в його організмі внутрішньолікарняну бактерію Serratia marcescens – збудник, який не зустрічається поза медзакладами та є ознакою порушення стерильності. Попри це, в анамнезі не було навіть згадки про інфекцію, каже дружина Володимира. А коли родина більше не могла платити, за словами Ірини, лікарі безцеремонно заявили: "Якщо немає грошей – будемо вимикати світло".

Свою правду у фільмі розповіла й Христина Тоткайло, чий батько став пацієнтом Odrex після рекомендацій хірурга, що запевняв родину в "унікальних можливостях" клініки. У Києві лікарі наполягали, що агресивна хіміотерапія протипоказана батьку Христини, але в Одесі родину переконали в протилежному. І провели курс, який завершився тяжкими ускладненнями. За словами Христини, медики "Одрексу" ігнорували прохання оглянути її батька та відповідали, що сьогодні вихідний, телефонуйте в понеділок. Після повернення до Києва стан батька стрімко погіршився і він помер. Родина сплатила понад 250 тисяч гривень за його лікування.

Схожий шлях пройшла й Катерина Бойчук, яка разом із матір’ю звернулася до Odrex з вірою в "кращу приватну медицину". Операція з ампутації ноги коштувала близько 240 тисяч гривень, але, як каже Катерина, вже на другий день після втручання жінці стало гірше. Діагнози змінювалися кожні кілька днів, а вночі родину викликали до клініки, повідомляючи про все нові "ускладнення", включно з раптовим проривом кишківника. Коли родина просила перевести пацієнтку в державну лікарню - лікарі заявляли, що вона "нетранспортабельна", тоді як вартість перебування в "Одрекс" перевищувала 1 тисячу доларів на добу. Через три тижні жінка померла, а її донька визнає: віра у "престижну клініку" стала фатальною помилкою.

Не менш трагічно закінчилася історія Ольги Мелай, чоловік якої проходив хіміотерапію й мав встановити підшкірний порт – процедуру, яку в Odrex рекламували як швидку та безпечну. Після операції його одразу перевели до реанімації в критичному стані. Першої доби, за словами Ольги, лікарі відкачали з його грудної клітки п’ять літрів рідини. Попри очевидні ризики, медики, як стверджує жінка, продовжили наступний курс хіміотерапії і чоловік не вижив. Найбільше Ольгу вразило те, що у виписці не було жодної згадки про саму операцію чи її наслідки. Родина заплатила клініці "Одрекс" понад 2,5 млн гривень.