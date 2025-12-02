Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливость

Голоса тех, кто считает себя жертвами частной клиники Odrex, становятся громче. Бывшие пациенты и родственники умерших больше не боятся рассказывать свою правду. С каждым днем историй становится больше, а свидетельства людей о возможных нарушениях в "ОДРЕКСЕ" – ставят под еще большее сомнение качество медицинских услуг, предоставляемых в медучреждении. Сможет ли государство защитить украинских пациентов и найти справедливость - читайте в материале УНН.

Когда больной обращается в частную клинику – он рассчитывает на высокий уровень сервиса и действительно прогрессивный уровень медицинской помощи. Ведь ни для кого не секрет, что комплексное лечение заболеваний в частных медучреждениях может стоить сотни тысяч гривен. Но, к сожалению, дорого – не всегда означает качественно. Истории десятков пациентов, проходивших лечение в одесской клинике "ОДРЕКС", могут служить этому ярким подтверждением. Бывшие пациенты и родные тех, кто лечился в клинике, рассказывают о вероятных фактах подделки медицинской документации, вымогательства денег, а также повторяемости ошибок во время лечения пациентов, что дает основания говорить о системности проблем в "ОДРЕКСЕ".

На фоне многочисленных жалоб и ужасающих рассказов бывших пациентов "ОДРЕКСА" Министерство здравоохранения должно провести внеплановую комплексную проверку всех связанных с клиникой Odrex ООО, имеющих выданные регулятором медицинские лицензии. Об этом в эксклюзивном комментарии для УНН заявил народный депутат Украины Михаил Цымбалюк.

Это лицензированная деятельность, право на которую дает Министерство здравоохранения – они однозначно должны были бы провести свою проверку. И очень важно, чтобы эта проверка была проведена не исходя из медицинской профессиональной корпоративности, но все-таки объективно. То, что государство дает возможность частному бизнесу работать в сфере медицины - это позитивно, потому что в большинстве европейских государств и Соединенных Штатах преобладает частный сектор предоставления медицинских услуг. Но когда речь идет о жизни и здоровье пациента, которое гарантировано Украиной как государством в Конституции – здесь государственные органы должны реагировать на такие факты, и каждый факт смерти пациента в клиниках, как и государственной, так и частной формы собственности, должен рассматриваться в соответствии с законом – заявил Цымбалюк.

Как "ОДРЕКС" меняет юридические лица и работает под разными лицензиями

Сейчас клиника Odex предоставляет медицинские услуги на основе лицензии, выданной Минздравом еще в 2012 году на ООО "Центр медицины", о чем свидетельствует официальный сайт клиники. И это при том, что сейчас у клиники есть еще как минимум две другие лицензии на другие ООО. Подробнее о том, как клиника меняет юридических лиц, читайте в расследовании УНН.

Официальный сайт одесской частной клиники “ОДРЕКС” odrex.ua

Поэтому пока Министерство здравоохранения проверяет соблюдение лицензионных условий ООО "Дом медицины", которая фигурирует в уголовных производствах, относительно смерти пациента клиники Аднана Кивана, – медицинское учреждение продолжает работать уже под другим ООО и лицензией, проверка которой регулятором не проводилась. Народный депутат Михаил Цымбалюк считает, что в этом случае закон защитит пострадавших пациентов и как бы юридически клиника не маскировалась – ответить за свои действия им все же придется.

Это не обезопасит их от наказания. Это их законное право, но главное, чтобы здесь не было манипуляций. Я думаю, что если был факт уголовного правонарушения, это не защитит их, независимо каким бы видом деятельности они не занимались, где бы они не находились – им придется давать ответы на вопросы следователей или суда – прокомментировал народный депутат.

Достаточно ли оснований для аннулирования лицензии частной клиники "ОДРЕКС"?

Похожего мнения придерживается и адвокат Attorneys at Law "Leshchenko & partners" Даниил Трясов. В комментарии УНН он подчеркнул, что Минздрав имеет право проводить внеплановую проверку в частной клинике даже в период действия военного положения, если есть основания полагать, что там происходят систематические нарушения законодательства и лицензионных требований. И массовые жалобы пациентов, которые подробно рассказывают о фактах возможных нарушений – должны стать значимым основанием для Минздрава.

При этом он предостерегает, что Минздрав может формально ссылаться на Постановление № 303, отказывая в проверке, но это не означает, что проверку невозможно инициировать повторно.

В случае отказа, рекомендуем подавать жалобу в Минздрав с подтверждением (документальным) наличия угрозы, имеющей негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье, которая непосредственно связана с осуществлением, указанным лицензиатом хозяйственной деятельности по медицинской практике – пояснил Даниил Трясов.

По словам Даниила Трясова, если клиника не устранит нарушения, зафиксированные во время внеплановой проверки, это может стать основанием для аннулирования ее лицензии. Таким образом государство может не только зафиксировать формальные нарушения, а реально устранить угрозу для пациентов и не допустить повторения таких нарушений.

Ужасающие истории жертв "лечения" в Odrex

Одной из самых резонансных является смерть одесского девелопера Аднана Кивана, который проходил лечение в Odrex. По факту его смерти открыты уголовные производства, а двум врачам клиники уже сообщено о подозрении. Им инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациента.

Именно это дело стало толчком для того, чтобы другие семьи объединились и начали открыто говорить о собственном опыте лечения в клинике. Публичный резонанс оказался настолько значительным, что на YouTube вышел документальный фильм "Осиное гнездо", в котором собраны истории пациентов Odrex, которые, по их словам, столкнулись с тяжелыми осложнениями и равнодушием или халатностью медицинского персонала.

Одной из таких стала история Светланы Гук. В 2019 году она привела своего мужа в Odrex с опухолью тимуса, надеясь на безопасную операцию и быстрое выздоровление. Но вместо малоинвазивного вмешательства, которого ожидали, как рассказала женщина, врачи выполнили полную торакотомию. Состояние мужа резко ухудшилось, его подключили к аппарату "искусственной почки", а саму Светлану, по ее словам, буквально засыпали ежедневными требованиями оплатить десятки тысяч гривен за лечение.

В то время, когда ее муж боролся за жизнь, клиника, говорит женщина, проявляла большую заинтересованность в платежах, чем в объяснениях. Самым болезненным ударом стали подозрения, что мужа после фактической смерти могли удерживать на аппаратах только для продолжения начисления средств – после чего на вдову подали в суд, требуя оплатить "долг" в почти миллион гривен, несмотря на то, что она уже заплатила более 42 тысяч долларов.

Не менее ужасна история Владимира, который говорит, что обратился в клинику лишь со слабостью – и внезапно оказался на операционном столе после заявлений врачей о "критическом состоянии". Уже на следующий день его жене Ирине сообщили о 85% поражении легких, что требовало введения Владимира в медикаментозную кому. За несколько недель реанимации, во время которых мужчина потерял около 15 кг, клиника обнаружила в его организме внутрибольничную бактерию Serratia marcescens – возбудитель, который не встречается вне медучреждений и является признаком нарушения стерильности. Несмотря на это, в анамнезе не было даже упоминания об инфекции, говорит жена Владимира. А когда семья больше не могла платить, по словам Ирины, врачи бесцеремонно заявили: "Если нет денег – будем выключать свет".

Свою правду в фильме рассказала и Кристина Тоткайло, чей отец стал пациентом Odrex после рекомендаций хирурга, который уверял семью в "уникальных возможностях" клиники. В Киеве врачи настаивали, что агрессивная химиотерапия противопоказана отцу Кристины, но в Одессе семью убедили в обратном. И провели курс, который завершился тяжелыми осложнениями. По словам Кристины, медики "ОДРЕКСА" игнорировали просьбы осмотреть ее отца и отвечали, что сегодня выходной, звоните в понедельник. После возвращения в Киев состояние отца стремительно ухудшилось и он умер. Семья заплатила более 250 тысяч гривен за его лечение.

Похожий путь прошла и Екатерина Бойчук, которая вместе с матерью обратилась в Odrex с верой в "лучшую частную медицину". Операция по ампутации ноги стоила около 240 тысяч гривен, но, как говорит Екатерина, уже на второй день после вмешательства женщине стало хуже. Диагнозы менялись каждые несколько дней, а ночью семью вызывали в клинику, сообщая о все новых "осложнениях", включая внезапный прорыв кишечника. Когда семья просила перевести пациентку в государственную больницу - врачи заявляли, что она "нетранспортабельна", тогда как стоимость пребывания в "ОДРЕКС" превышала 1 тысячу долларов в сутки. Через три недели женщина умерла, а ее дочь признает: вера в "престижную клинику" стала фатальной ошибкой.

Не менее трагично закончилась история Ольги Мелай, муж которой проходил химиотерапию и должен был установить подкожный порт – процедуру, которую в Odrex рекламировали как быструю и безопасную. После операции его сразу перевели в реанимацию в критическом состоянии. В первые сутки, по словам Ольги, врачи откачали из его грудной клетки пять литров жидкости. Несмотря на очевидные риски, медики, как утверждает женщина, продолжили следующий курс химиотерапии и муж не выжил. Больше всего Ольгу поразило то, что в выписке не было ни одного упоминания о самой операции или ее последствиях. Семья заплатила клинике "ОДРЕКС" более 2,5 млн гривен.