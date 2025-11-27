Французькі вчені попереджають: пташиний грип може стати серйознішою пандемією за COVID-19

$42.300.10
48.950.00
ukenru
Ексклюзив
14:27 • 7962 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 7330 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 11419 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 10108 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53 • 10329 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 14429 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 10922 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 11001 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20 • 13623 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
27 листопада, 07:45 • 25559 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.2м/с
86%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 19379 перегляди
Боснія і Герцеговина не дозволила літаку глави МЗС Угорщини приземлитися: стала відома причина27 листопада, 06:53 • 8150 перегляди
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер27 листопада, 07:34 • 10162 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 19357 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 15458 перегляди
Публікації
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27 • 7962 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12 • 11419 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 7182 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo12:37 • 14429 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 15775 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Європа
Львів
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 19632 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 44774 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 78560 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 94424 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 94060 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Північний потік
Дипломатка

Французькі вчені попереджають: пташиний грип може стати серйознішою пандемією за COVID-19

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Французькі експерти Інституту Пастера попереджають, що вірус пташиного грипу може спричинити пандемію, гіршу за COVID-19, якщо мутуватиме та передаватиметься між людьми. Попри це, ризик пандемії серед людей поки що оцінюється як низький, але світ нині краще підготовлений до потенційної пандемії, маючи готові вакцини та противірусні препарати.

Французькі вчені попереджають: пташиний грип може стати серйознішою пандемією за COVID-19

Вірус пташиного грипу, який поширюється серед диких птахів, свійської птиці та ссавців, потенційно може спричинити пандемію гіршу за COVID-19, якщо мутуватиме та передаватиметься між людьми, заявляють експерти Інституту Пастера у Франції, про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ми боїмося, що вірус адаптується до ссавців, і особливо до людей, стане здатним передаватися від людини до людини, і цей вірус стане пандемічним вірусом 

– сказала Reuters Марі-Анн Рамей-Велті, медичний директор центру респіраторних інфекцій Інституту Пастера.

Високопатогенний пташиний грип H5 вже призвів до забою сотень мільйонів птахів у світі, порушивши постачання продуктів харчування та підвищивши ціни, хоча зараження людей досі залишалося рідкісним. За словами Рамей-Велті, у людей немає антитіл проти цього вірусу, на відміну від сезонного грипу H1 та H3. 

Нове дослідження підтвердило ефективність вакцинації від ВПЛ24.11.25, 10:42 • 3136 переглядiв

Пандемія пташиного грипу, ймовірно, буде досить серйозною, потенційно навіть серйознішою, ніж пандемія, яку ми пережили

– додала вона.

Попри це, ризик розвитку пандемії серед людей поки що оцінюється як низький. 

Нам потрібно бути готовими реагувати досить рано. Але поки що ви можете спокійно гуляти лісом, їсти курку та яйця та насолоджуватися життям. Ризик пандемії є можливим. Але з точки зору ймовірності, він все ще дуже низький 

– зауважив Грегоріо Торрес, керівник наукового відділу Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин.

Водночас фахівці наголошують, що світ нині краще підготовлений до потенційної пандемії: "Позитивним моментом грипу, порівняно з COVID, є те, що ми маємо конкретні профілактичні заходи. У нас є готові вакцини-кандидати, і ми знаємо, як швидко виготовити вакцину", – сказала Рамей-Велті. 

У нас також є запаси специфічних противірусних препаратів, які, в принципі, були б ефективними проти цього вірусу пташиного грипу 

– додала вона.

Пташиний грип: у США зафіксовано першу смерть від рідкісного штаму H5N522.11.25, 09:09 • 4853 перегляди

Степан Гафтко

Здоров'яНовини Світу
Тварини
Reuters
Франція
Сполучені Штати Америки