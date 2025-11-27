Французькі вчені попереджають: пташиний грип може стати серйознішою пандемією за COVID-19
Французькі експерти Інституту Пастера попереджають, що вірус пташиного грипу може спричинити пандемію, гіршу за COVID-19, якщо мутуватиме та передаватиметься між людьми. Попри це, ризик пандемії серед людей поки що оцінюється як низький, але світ нині краще підготовлений до потенційної пандемії, маючи готові вакцини та противірусні препарати.
Вірус пташиного грипу, який поширюється серед диких птахів, свійської птиці та ссавців, потенційно може спричинити пандемію гіршу за COVID-19, якщо мутуватиме та передаватиметься між людьми, заявляють експерти Інституту Пастера у Франції, про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Ми боїмося, що вірус адаптується до ссавців, і особливо до людей, стане здатним передаватися від людини до людини, і цей вірус стане пандемічним вірусом
Високопатогенний пташиний грип H5 вже призвів до забою сотень мільйонів птахів у світі, порушивши постачання продуктів харчування та підвищивши ціни, хоча зараження людей досі залишалося рідкісним. За словами Рамей-Велті, у людей немає антитіл проти цього вірусу, на відміну від сезонного грипу H1 та H3.
Пандемія пташиного грипу, ймовірно, буде досить серйозною, потенційно навіть серйознішою, ніж пандемія, яку ми пережили
Попри це, ризик розвитку пандемії серед людей поки що оцінюється як низький.
Нам потрібно бути готовими реагувати досить рано. Але поки що ви можете спокійно гуляти лісом, їсти курку та яйця та насолоджуватися життям. Ризик пандемії є можливим. Але з точки зору ймовірності, він все ще дуже низький
Водночас фахівці наголошують, що світ нині краще підготовлений до потенційної пандемії: "Позитивним моментом грипу, порівняно з COVID, є те, що ми маємо конкретні профілактичні заходи. У нас є готові вакцини-кандидати, і ми знаємо, як швидко виготовити вакцину", – сказала Рамей-Велті.
У нас також є запаси специфічних противірусних препаратів, які, в принципі, були б ефективними проти цього вірусу пташиного грипу
