Французькі вчені попереджають: пташиний грип може стати серйознішою пандемією за COVID-19

Вірус пташиного грипу, який поширюється серед диких птахів, свійської птиці та ссавців, потенційно може спричинити пандемію гіршу за COVID-19, якщо мутуватиме та передаватиметься між людьми, заявляють експерти Інституту Пастера у Франції, про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Ми боїмося, що вірус адаптується до ссавців, і особливо до людей, стане здатним передаватися від людини до людини, і цей вірус стане пандемічним вірусом

Високопатогенний пташиний грип H5 вже призвів до забою сотень мільйонів птахів у світі, порушивши постачання продуктів харчування та підвищивши ціни, хоча зараження людей досі залишалося рідкісним. За словами Рамей-Велті, у людей немає антитіл проти цього вірусу, на відміну від сезонного грипу H1 та H3.

Нове дослідження підтвердило ефективність вакцинації від ВПЛ

Попри це, ризик розвитку пандемії серед людей поки що оцінюється як низький.

Нам потрібно бути готовими реагувати досить рано. Але поки що ви можете спокійно гуляти лісом, їсти курку та яйця та насолоджуватися життям. Ризик пандемії є можливим. Але з точки зору ймовірності, він все ще дуже низький