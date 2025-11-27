Французские ученые предупреждают: птичий грипп может стать более серьезной пандемией, чем COVID-19

Вирус птичьего гриппа, распространяющийся среди диких птиц, домашней птицы и млекопитающих, потенциально может вызвать пандемию хуже, чем COVID-19, если мутирует и будет передаваться между людьми, заявляют эксперты Института Пастера во Франции, об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Мы боимся, что вирус адаптируется к млекопитающим, и особенно к людям, станет способным передаваться от человека к человеку, и этот вирус станет пандемическим вирусом – сказала Reuters Мари-Анн Рамей-Велти, медицинский директор центра респираторных инфекций Института Пастера.

Высокопатогенный птичий грипп H5 уже привел к забою сотен миллионов птиц в мире, нарушив поставки продуктов питания и повысив цены, хотя заражение людей до сих пор оставалось редким. По словам Рамей-Велти, у людей нет антител против этого вируса, в отличие от сезонного гриппа H1 и H3.

Новое исследование подтвердило эффективность вакцинации от ВПЧ

Пандемия птичьего гриппа, вероятно, будет достаточно серьезной, потенциально даже серьезнее, чем пандемия, которую мы пережили – добавила она.

Несмотря на это, риск развития пандемии среди людей пока оценивается как низкий.

Нам нужно быть готовыми реагировать достаточно рано. Но пока вы можете спокойно гулять по лесу, есть курицу и яйца и наслаждаться жизнью. Риск пандемии возможен. Но с точки зрения вероятности, он все еще очень низок – отметил Грегорио Торрес, руководитель научного отдела Всемирной организации здравоохранения животных.

В то же время специалисты отмечают, что мир сейчас лучше подготовлен к потенциальной пандемии: "Положительным моментом гриппа, по сравнению с COVID, является то, что у нас есть конкретные профилактические меры. У нас есть готовые вакцины-кандидаты, и мы знаем, как быстро изготовить вакцину", – сказала Рамей-Велти.

У нас также есть запасы специфических противовирусных препаратов, которые, в принципе, были бы эффективными против этого вируса птичьего гриппа – добавила она.

Птичий грипп: в США зафиксирована первая смерть от редкого штамма H5N5