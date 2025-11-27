$42.300.10
Эксклюзив
14:27 • 8508 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 7804 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 11831 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 10368 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 10510 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 14694 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 10987 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 11022 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 13636 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
27 ноября, 07:45 • 25575 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзивы
Французские ученые предупреждают: птичий грипп может стать более серьезной пандемией, чем COVID-19

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Французские эксперты Института Пастера предупреждают, что вирус птичьего гриппа может вызвать пандемию, худшую, чем COVID-19, если мутирует и будет передаваться между людьми. Несмотря на это, риск пандемии среди людей пока оценивается как низкий, но мир сейчас лучше подготовлен к потенциальной пандемии, имея готовые вакцины и противовирусные препараты.

Французские ученые предупреждают: птичий грипп может стать более серьезной пандемией, чем COVID-19

Вирус птичьего гриппа, распространяющийся среди диких птиц, домашней птицы и млекопитающих, потенциально может вызвать пандемию хуже, чем COVID-19, если мутирует и будет передаваться между людьми, заявляют эксперты Института Пастера во Франции, об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Мы боимся, что вирус адаптируется к млекопитающим, и особенно к людям, станет способным передаваться от человека к человеку, и этот вирус станет пандемическим вирусом 

– сказала Reuters Мари-Анн Рамей-Велти, медицинский директор центра респираторных инфекций Института Пастера.

Высокопатогенный птичий грипп H5 уже привел к забою сотен миллионов птиц в мире, нарушив поставки продуктов питания и повысив цены, хотя заражение людей до сих пор оставалось редким. По словам Рамей-Велти, у людей нет антител против этого вируса, в отличие от сезонного гриппа H1 и H3. 

Новое исследование подтвердило эффективность вакцинации от ВПЧ24.11.25, 10:42 • 3136 просмотров

Пандемия птичьего гриппа, вероятно, будет достаточно серьезной, потенциально даже серьезнее, чем пандемия, которую мы пережили

– добавила она.

Несмотря на это, риск развития пандемии среди людей пока оценивается как низкий. 

Нам нужно быть готовыми реагировать достаточно рано. Но пока вы можете спокойно гулять по лесу, есть курицу и яйца и наслаждаться жизнью. Риск пандемии возможен. Но с точки зрения вероятности, он все еще очень низок 

– отметил Грегорио Торрес, руководитель научного отдела Всемирной организации здравоохранения животных.

В то же время специалисты отмечают, что мир сейчас лучше подготовлен к потенциальной пандемии: "Положительным моментом гриппа, по сравнению с COVID, является то, что у нас есть конкретные профилактические меры. У нас есть готовые вакцины-кандидаты, и мы знаем, как быстро изготовить вакцину", – сказала Рамей-Велти. 

У нас также есть запасы специфических противовирусных препаратов, которые, в принципе, были бы эффективными против этого вируса птичьего гриппа 

– добавила она.

Птичий грипп: в США зафиксирована первая смерть от редкого штамма H5N522.11.25, 09:09 • 4853 просмотра

