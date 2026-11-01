Тактику боїв у газопроводах: чому це важливо у російсько-українській війні

Сили оборони України перейняли в росіян тактику боїв у підземних тунелях. Військові обох воюючих країн долають значні відстані по трубах газопроводів, намагаючись уникнути загрози ударів дронів і застати супротивника зненацька. Про це йдеться в матеріалі The New York Times, передає УНН.

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Як повідомила кореспондентка The New York Times Марія Варенікова, під час прямування до входу в мережу тунелів, вона ледь не потрапила під удар російського безпілотника. Їй самій, фотографу видання та українським військовим, які їх супроводжували, довелося на ходу вискакувати з пікапа й ховатися від російського БПЛА вздовж дороги.

Водночас журналіст Саймон Шустер у публікації на сайті The Atlantic зазначає, що нові тактичні прийоми мають важливе значення для перебігу війни. Він поспілкувався на цю тему з командиром 2-го корпусу "Хартія" Національної гвардії України Ігорем Оболенським.

Бригадний генерал зазначив: спочатку Сили оборони намагались знайти точки виходу росіян на поверхню і знищити їх. Але вони продовжували з’являтися за кілька кілометрів позаду українських позицій і атакувати.

Тоді командир "Хартії" звернувся до державної енергетичної компанії з проханням надати карти мережі трубопроводів. Документи показали масштаб небезпеки: це був лабіринт із щонайменше 57 сталевих труб, що пролягають під зоною бойових дій, більшість із яких мають діаметр від одного до двох метрів.

Раніше ці труби використовувались для прокачування російського газу через територію України до країн Європи. Але це припинилось в 2025 році.

Того ж року росіяни здійснили операцію "Труба": від сотні до кількох сотень солдатів проповзли кілька кілометрів по ділянці магістрального газопроводу "Уренгой — Помари — Ужгород" і вийшли в тил українських військ на курщині.

За словами Оболенського, у жовтні, після приблизно шести місяців підземних боїв, "Хартія" відвоювала контроль над приблизно 14 кілометрами трубопроводів на північному сході України в рамках операції, що отримала кодову назву "Велес".

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