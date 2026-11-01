Тактика боёв в газопроводах: почему это важно в российско-украинской войне

Силы обороны Украины переняли у россиян тактику боев в подземных туннелях. Военные обеих воюющих стран преодолевают значительные расстояния по трубам газопроводов, пытаясь избежать угрозы ударов дронов и застать противника врасплох. Об этом идется в материале The New York Times, передает УНН.

Детали

Как сообщила корреспондентка The New York Times Мария Вареникова, во время продвижения ко входу в сеть туннелей она едва не попала под удар российского беспилотника. Ей самой, фотографу издания и сопровождавшим их украинским военнослужащим пришлось на ходу выпрыгивать из пикапа и укрываться от российского БПЛА вдоль дороги.

В то же время журналист Саймон Шустер в публикации на сайте The Atlantic отмечает, что новые тактические приемы имеют важное значение для хода войны. Он обсудил эту тему с командиром 2-го корпуса «Хартия» Национальной гвардии Украины Игорем Оболенским.

Бригадный генерал отметил: сначала Силы обороны пытались найти точки выхода россиян на поверхность и уничтожить их. Но они продолжали появляться в нескольких километрах позади украинских позиций и атаковать.

Тогда командир «Хартии» обратился к государственной энергетической компании с просьбой предоставить карты сети трубопроводов. Документы показали масштаб опасности: это был лабиринт как минимум из 57 стальных труб, проходящих под зоной боевых действий, большинство из которых имеют диаметр от одного до двух метров.

Ранее эти трубы использовались для прокачки российского газа через территорию Украины в страны Европы. Но это прекратилось в 2025 году.

В том же году россияне провели операцию «Труба»: от сотни до нескольких сотен солдат проползли несколько километров по участку магистрального газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» и вышли в тыл украинских войск на Курщине.

По словам Оболенского, в октябре, после примерно шести месяцев подземных боев, «Хартия» отвоевала контроль примерно над 14 километрами трубопроводов на северо-востоке Украины в рамках операции, получившей кодовое название «Велес».

Освобождено 15 км подземных путей в тылу россиян: что известно об операции "Велес"