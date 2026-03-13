Трамп вважає, що росія може "трохи допомагати Ірану"
Київ • УНН
Дональд Трамп припустив підтримку Ірану путіним як відповідь на допомогу США Україні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, росія "трохи" допомагає Ірану, але як виправдання вказав на підтримку США України, передає УНН із посиланням на CNN.
Деталі
На запитання, чи вважає він, що президент росії володимир путін підтримує Іран після американських ударів по країні, Трамп в інтерв'ю Fox News Radio сказав: "Думаю, він, можливо, трохи допомагає йому, так, напевно. І він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, вірно?"
"Так, ми теж допомагаємо (Україні)", - продовжив Трамп. "І тому (путін) говорить це, і Китай сказав би те саме. Знаєте, це як: вони роблять це, та ми робимо це. По справедливості вони роблять це, і ми робимо це".
"Прихована рука" путіна, ймовірно, допомагає Ірану проти Трампа - міністр оборони Британії12.03.26, 21:38 • 5504 перегляди
Додамо
Минулого тижня CNN повідомило, що росія надає Ірану розвідувальну інформацію про місцезнаходження та пересування американських військ, кораблів і літаків, згідно з декількома джерелами, знайомими з повідомленнями американської розвідки з цього питання.
У рф запевнили Трампа, що не передають розвіддані Ірану для атак на США - Віткофф10.03.26, 19:04 • 3714 переглядiв
Минулого тижня міністр оборони Піт Гегсет заявив журналістам під час брифінгу в Пентагоні, що росія та Китай "насправді не є фактором" у війні з Іраном.